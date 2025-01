Mundo Gabinete do primeiro-ministro de Israel diz que há “vários pontos não resolvidos” no acordo com o Hamas

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Fonte afirmou que detalhe discutido são as identidades de alguns dos prisioneiros palestinos que devem ser libertados. Na foto, Benjamin Netanyahu Foto: Reprodução Fonte afirmou que detalhe discutido são as identidades de alguns dos prisioneiros palestinos que devem ser libertados (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta quarta-feira (15) que “vários pontos não resolvidos permanecem” no acordo de cessar-fogo e libertação de reféns para a Faixa de Gaza, mas espera que sejam resolvidos nesta noite.

“Vários pontos não resolvidos na estrutura permanecem, e esperamos que esses detalhes sejam finalizados esta noite”, afirmou o gabinete em uma declaração.

Uma fonte israelense envolvida nas negociações disse que o detalhe que está sendo discutido são as identidades de alguns dos prisioneiros palestinos que devem ser libertados como parte do acordo.

Várias fontes próximas às negociações ressaltaram que Israel e o Hamas concordaram com o acordo. Além disso, o primeiro-ministro do Catar fez uma coletiva anunciando o entendimento.

Segundo apuração, o acordo que estava sendo negociado deve ser implementado em três fases.

Na primeira fase, seriam libertados 33 reféns mantidos pelo Hamas e seus aliados desde 7 de outubro de 2023. Em troca, Israel libertaria “muitas centenas” de prisioneiros palestinos, de acordo com uma autoridade israelense.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/gabinete-do-primeiro-ministro-de-israel-diz-que-ha-varios-pontos-nao-resolvidos-no-acordo-com-o-hamas/

Gabinete do primeiro-ministro de Israel diz que há “vários pontos não resolvidos” no acordo com o Hamas

2025-01-15