Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

Gabriel Souza visitará os municípios mais atingidos para ver a situação e de que forma o Estado pode auxiliar cada um deles. Foto: Rodrigo Ziebell/GVG Gabriel Souza visitará os municípios mais atingidos para ver a situação e de que forma o Estado pode auxiliar cada um deles. (Foto: Rodrigo Ziebell/GVG) Foto: Rodrigo Ziebell/GVG

O gabinete do vice-governador Gabriel Souza será transferido a partir desta segunda-feira (11) para Encantado, no Vale do Taquari, para coordenar as ações do governo do Rio Grande do Sul pela reconstrução dos municípios e apoio às vítimas do ciclone.

O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite durante a reunião com a comitiva do governo federal, liderada pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e prefeitos da região. O gabinete será instalado na prefeitura.

“Estou designando o nosso vice-governador para estar aqui a semana toda. Ele vai morar aqui no Vale do Taquari, ao lado de vocês, ao lado dos nossos secretários, para dar toda a assistência, todo o acompanhamento necessário, para destravar a burocracia. Nós vamos nos encarregar de limpar estes caminhos, todos possíveis, para que não tenha nenhum entrave que gere desassistência, desalento e que fira a confiança no restabelecimento dessa comunidade”, anunciou o governador.

Além de reuniões com gestores municipais, empresários e comunidade, o vice-governador visitará os municípios mais atingidos para ver a situação e de que forma o Estado pode auxiliar cada um deles.

“Junto com a nossa equipe, vou estar no Vale do Taquari durante toda a semana, pelo menos, para que possamos colaborar com os municípios no sentido de reconstruir as suas vidas. E também com as nossas forças de segurança, com muita prioridade na busca pelos gaúchos e gaúchas que restam desaparecidos dessa tragédia”, disse o vice-governador.

