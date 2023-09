Esporte Corinthians vence Ferroviária e conquista o Campeonato Brasileiro Feminino

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Corinthians que já era o maior campeão do Brasileirão das mulheres amplia a hegemonia no futebol nacional. Foto: Nayra Halm/Staff Images Woman/CBF O Corinthians que já era o maior campeão do Brasileirão das mulheres amplia a hegemonia no futebol nacional. (Foto: Nayra Halm/Staff Images Woman/CBF) Foto: Nayra Halm/Staff Images Woman/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Corinthians venceu a Ferroviária na tarde deste domingo (10) por 2 a 1, de virada, na Neo Química Arena, em São Paulo, e conquistou pela quinta vez o Brasileirão Feminino.

O estádio contou com mais de 42 mil pessoas e estabeleceu um novo recorde de público em um jogo de futebol feminino na América do Sul. Após o empate sem gols na partida de ida, em Araraquara (SP), a Ferroviária tomou a iniciativa e foi para cima do Corinthians no início da partida.

Atual tricampeão brasileiro, o Corinthians esteve longe de ter uma grande atuação no primeiro tempo da decisão do título. Foi o time do interior paulista que abriu o placar, com Mylena Carioca, aos nove minutos. Ela aproveitou bom cruzamento de Barrinha e completou para o gol corintiano. Em desvantagem, o treinador do Corinthians e futuro técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, mexeu na equipe e colocou Gabi Portilho na vaga de Jaque. O time melhorou, e o empate veio ainda na etapa inicial. Aos 41, após sequência de lances na área, Jheniffer desviou de cabeça dentro da área e igualou o marcador para as Brabas, como são chamadas as jogadoras corintianas.

O segundo tempo o Timão voltou disposto a sair vitorioso da partida. A goleira Luciana, da Ferroviária foi o grande destaque dos 45 minutos finais evitando uma goleada. O jogo de ataque contra defesa se transformou em gol logo aos 12 minutos. Tamires aproveitou cruzamento de Millene para garantir a vitória e o título.

Nos instantes finais da partida, Sochor desviou cobrança de escanteio e acertou o travessão do Corinthians. Apesar do susto, a equipe venceu e garantiu o quarto título consecutivo, o quinto de sua história no Brasileirão Feminino.

Com a conquista, o Corinthians, que já era o maior campeão do Brasileirão das mulheres e fez sua sétima final seguida do torneio, amplia a hegemonia no futebol nacional. A Ferroviária, duas vezes campeã, segue como a segunda equipe com mais títulos da competição.

Ficha técnica

Corinthians

Lelê; Paulinha (Katiuscia), Tarciane, Mariza e Yasmin; Duda Sampaio, Jaqueline (Gabi Portilho), Gabi Zanotti (Ju Ferreira) e Tamires (Fernandinha); Millene (Vic Albuquerque) e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias

Ferroviária

Luciana; Day Silva, Luana e Géssica (Ingryd); Mônica Bittencourt (Daiane Rodrigues), Raquel, Suzane (Patrícia Sochor), Mylena Carioca (Aline Gomes) e Barrinha; Eudimilla e Laryh (Lelê). Técnica: Jéssica de Lima

Arbitragem

Edina Alves Batista (Fifa-SP), Neuza Inês Back (Fifa-SP), Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP) e Daiane Muniz (Fifa-SP).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/corinthians-vence-ferroviaria-e-conquista-o-campeonato-brasileiro-feminino/

Corinthians vence Ferroviária e conquista o Campeonato Brasileiro Feminino

2023-09-10