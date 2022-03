Mundo Gabriel Boric assume presidência do Chile nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Gabriel Boric e sua chefe de campanha Izkia Siches. Foto: Reprodução Gabriel Boric e sua chefe de campanha Izkia Siches. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Chile tem a partir desta sexta-feira (11) o presidente mais jovem de sua história e um dos mandatários mais novos do mundo na atualidade. O líder estudantil Gabriel Boric, de 36 anos, que venceu as eleições presidenciais do país em dezembro, toma posse da presidência chilena nesta manhã.

Boric vai jurar o cargo em um momento de ebulição social no país, ainda como efeito da série de protestos no fim de 2019. Na agenda dos primeiros meses do mandato estão reformas estruturais como a tributária e a da Previdência, a votação de medidas que reforçam o Estado de Bem-Estar Social e a coordenação do novo texto da Constituição, que substituirá a Carta atual, ainda da época da ditadura de Pinochet.

No entanto, apesar de Boric já se mostrar focado em pautas como saúde e educação, um dos maiores desafios do jovem líder será lidar com a atual crise da economia chilena, com inflação alta e esvaziamento de fundos governamentais. Outros dois gargalos que já estarão na mesa de Boric são a pressão migratória no norte do país, que divide chilenos, e o aumento do choque de indígenas mapuches com o governo por disputa de terras, que culminou com o envio de tropas militares às regiões de mais conflito.

Até agora, porém, um dos principais destaques do novo governo é seu viés feminista. Dos 24 ministros já anunciados por Boric, 14 são mulheres, que ocuparão pastas como a de Interior, a da Saúde, a da Justiça e a da Defesa, que será ocupado pela neta de Salvador Allende, Maya Fernanda Allende.

Presidentes e monarcas de vários países foram ao Chile para acompanhar a posse de Boric, que substituirá o conservador Sebastián Piñera, que foi duramente criticado durante a série de protestos no país. No fim do ano passado, Piñera chegou a sofrer processo de impeachment por suspeita de corrupção, rejeitado depois pelo Senado chileno.

Dias depois, o Chile foi às urnas e elegeu Boric, que venceu o candidato da extrema direita José Antonio Kast com 55,9%.

