Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

As linhas funcionam somente aos finais de semana e feriados e carregam em média 21 passageiros por viagem. Foto: Cristine Rochol/PMPA As linhas funcionam somente aos finais de semana e feriados e carregam em média 21 passageiros por viagem. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre autorizou a circulação de seis linhas sem cobrador a partir deste sábado (12). As rotas atendem a região da Orla do Guaíba e foram criadas em dezembro do ano passado, em caráter experimental, com o objetivo de aproximar os moradores do Extremo Sul, Leste e Centro da Orla.

As linhas funcionam somente aos finais de semana e feriados e carregam em média 21 passageiros por viagem, sendo que em média apenas quatro pagam em dinheiro. O decreto municipal 21.352, de janeiro deste ano autorizou a circulação do transporte coletivo sem a necessidade de cobrador, mediante aprovação da SMMU e EPTC.

As linhas que passam pela alteração são: O627 Orla Agostinho, O662 Orla Rubem Berta, O171 Orla Ponta Grossa / Serraria, O210 Orla Restinga Nova, O491 Orla Passo Dorneles e O398 Orla Pinheiro. São 37 viagens diárias no conjunto de linhas, das 13h40 às 20h40.

