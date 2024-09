Acontece Gabriel Matías apresenta espetáculo de dança flamenca “Distante” em Porto Alegre

Com apresentação única na capital, show recorda momentos íntimos da vida do dançarino gaúcho, como o seu início como bailaor. Foto: Divulgação Com apresentação única na capital, show recorda momentos íntimos da vida do dançarino gaúcho, como o seu início como bailaor. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com apresentação única em Porto Alegre, o bailarino Gabriel Matías exibe o espetáculo “Distante”, na quarta-feira, 18 de setembro, às 19h30, no Teatro Bruno Kieffer. Com classificação etária livre, o show recorda de momentos íntimos da vida do dançarino gaúcho, como o seu início como bailaor, quando, ainda adolescente, em Porto Alegre, transpassava noites completas na companhia do Flamenco.

“Escurece lá fora e os vidros da janela do quarto se convertem em espelho. No reflexo se intui um jovem menino devaneando, imerso em sons e movimentos de uma arte”, diz a sinopse do evento. Com cerca de 50 minutos, “Distante” é uma criação especialmente pensada para a turnê do bailarino pelo Brasil, que, além do Rio Grande do Sul, passará pelos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.entreatosdivulga.com.br/distante, no valor de R$ 89,60. Descontos de meia-entrada estão disponíveis mediante comprovação para idosos; estudantes; jovens entre 16 e 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda, mediante comprovação de matrícula CADÚNICO; pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante quando necessário, e doadores de sangue; artistas com registro profissional e professores de escolas públicas e particulares.

Além de Gabriel Matías na concepção e baile solo, a ficha técnica do espetáculo conta com Maurício Rosa na luz, Haik Khatchirian no som e Daniele Zill na produção. O Teatro Bruno Kieffer fica no 6º andar da Casa de Cultura Mario Quintana, na rua dos Andradas, 736, Centro Histórico da capital. A sala possui o formato de palco italiano e tem capacidade de 178 lugares. Não será permitida a entrada após o início do espetáculo.

Gabriel Matías

Nascido em Porto Alegre, a vocação para a dança de Gabriel Matías surgiu ainda na infância. Com 11 anos, ele iniciou no flamenco tendo como professores Robinson Gambarra, do Tablado Andaluz, e Juliana Prestes, da Del Puerto, companhia de flamenco porto-alegrense da qual fez parte de 2012 a 2015. Com a Cia Del Puerto, o bailarino gaúcho viajou pelo Brasil participando de renomados festivais de artes cênicas, com espetáculos que lhe renderam o Prêmio Açorianos de Dança na categoria Melhor Bailarino em duas ocasiões, em 2012 por Las Cuatro Esquinas e em 2014 por Consoantes.

Em 2015, Matías mudou-se para Madrid, onde iniciou seus estudos no Conservatório Superior de Dança María de Ávila, e obteve a Licenciatura em Dança na especialidade de Pedagogia da Dança Flamenca. A sua formação inclui a colaboração de aclamados bailarinos internacionais como Rafaela Carrasco, Eva Yerbabuena, Isabel Bayón, Marco Flores, Alfonso Losa e Belén Fernández. A sua dança está presente em vários tablados de flamenco da capital espanhola, como o histórico Café de Chinitas, Las Carboneras, Café Ziryab, Tablao Villarosa, entre outros.

Desde 2019, o gaúcho faz parte da companhia Rafaela Carrasco. Em 2024, esteve presente no elenco do espetáculo Jaleos Jondos que permaneceu em cartaz por seis meses em Madrid. Em abril deste ano, também na capital espanhola, estreou o espetáculo solo intitulado “Terra”.

Gabriel Matías apresenta espetáculo de dança flamenca "Distante" em Porto Alegre

