Capital gaúcha ganha evento inédito dedicado ao design com exposições, palestras e experiências no Pontal Shopping

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

Com programação gratuita, festival ocorre entre os dias 14 e 21 de setembro, e reúne mais de 100 profissionais do segmento em cerca de 50 ações Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O design vai ganhar protagonismo inédito em Porto Alegre. Entre os dias 14 e 21 de setembro, o DESIGN WEEK POA faz a sua estreia na capital gaúcha no Pontal Shopping, localizado na av. Padre Cacique, 2893, apresentando uma programação gratuita de exposições, palestras, oficinas, feira e experiências com a participação de mais de 100 profissionais do segmento, além de lojistas, expositores e artistas.

As atividades serão concentradas na área interna do shopping, com concepção visual e de arquitetura assinadas por Felipe Helfer e Júlia Qualisoni. Para participar, é necessário se inscrever gratuitamente no site designweekpoa.com, onde a programação geral está disponível.

O projeto, uma iniciativa da Open Design Independente, com liderança e curadoria de Camila Farina, visa fomentar a cultura do design colocando o Rio Grande do Sul no circuito das semanas de design mundiais. O tema da primeira edição é “Regeneração e Criatividade”, propondo um olhar atento à produção do Estado, que ainda vive um momento delicado em decorrência da enchente.

Na programação, palestras sobre design e suas conexões (arquitetura, criatividade, moda, arte e design gráfico), lançamentos de produtos e de projetos, oficinas teóricas e práticas para adultos e crianças, instalações artísticas e uma feira com 20 marcas independentes de design de moda, joalheria, mobiliário, decoração, brinquedos e utilitários em geral, prometem a imersão completa no universo do design, atraindo tanto especialistas e estudantes, quanto o público em geral.

Entre os destaques, a exposição “DESIGN DO AGORA” – Desenho contemporâneo gaúcho em móveis e objetos, apresenta o trabalho de 30 nomes do design gaúcho que são destaques nacional e internacional. Além de peças já icônicas em um resgate cultural da imigração, como a poltrona 164, reeditada por Luia Mantelli em homenagem aos fundadores da Reeps Móveis, que, poucos sabem, estavam associados a famosa escola Bauhaus como professores. Alemães, ao vir para o Rio Grande do Sul estabeleceram aqui sua fábrica de móveis.

Já conhecidos também de quem ama design, são os 4 bancos da coleção Fazendinha, criados pela dupla Tina e Lui, que tem forma de bichos da fazenda – boi, porco, carneiro e cavalo – e funcionam também como lousa negra para desenhar com giz. O público irá conhecer projetos inéditos como o do arquiteto e designer Bruno De Lazzari, que vai expor pela primeira vez no Brasil a luminária Grampo, premiada no A Design Award, na Itália, maior premiação do design mundial. De Lazzari também está confirmado na programação de palestras, onde vai contar sobre o processo de criação que resultou nesse prêmio e também o reconhecimento do seu trabalho no NY Design Award.

Outra novidade, destaque da mostra, é a poltrona Regenera, assinada pela designer Rejane Carvalho Leite, produzida em madeira uva do japão, que é considerada uma espécie invasora nas florestas brasileiras. A serragem gerada por essa produção, em um raciocínio de economia circular, passou a ser aglomerada em blocos e utilizada para cultivo de cogumelos, o que gerou um segundo negócio para o fabricante, além de evitar descarte de resíduos.

Já a mostra “INDEPENDENTES”, exibe o design autoral, criativo e regenerador através de projetos experimentais e disruptivos em formas e materiais. Os criativos apresentados nesta exposição fazem pensar sobre limites de temáticas e uso de recursos. Um dos destaques é o trabalho da designer de moda Lu Bulcão, que além de utilizar couro de refugo da indústria calçadista, envolve artesãs do Pampa no processo de criar sapatos, bolsas e mantas utilizando a lã feltrada, técnica ancestral que aqui aparece revisitada.

Outro destaque é o lançamento das novas peças da dupla de designers da Monterraro, que perdeu toda a sua produção e inclusive sua moradia na enchente. Já reconhecidos pelo trabalho em madeira desenvolvendo objetos de decoração e mobiliário, inovaram trazendo para os projetos casca de ovos trituradas. Nesta mostra, eles vão lançar uma coleção de centros de mesa e outros utilitários que agregam a erva mate a essa mistura. O resultado é inusitado e atualiza o reaproveitamento de resíduos.

Bianca Bicca, da marca Reveste, apresenta agora em Porto Alegre, depois de ter lançado durante a DW! Paulista, a luminária da coleção Occhio, criada em parceria com o designer Samuel Biron, que utiliza a lã feltrada e reciclagem dos resíduos da produção têxtil da própria marca, referência em roupas de cama e mesa de alto padrão.

Até o dia 08/09 a DESIGN WEEK POA está recebendo inscrições de designers que desejam participar como expositores da feira e profissionais criativos que desejem ministrar oficinas relacionadas ao tema do design (artes, crafts, criatividade em geral).

