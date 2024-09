Acontece Rede Pampa e SETCERGS fortalecem parceria durante o Acampamento Farroupilha

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, reforçou a sintonia entre as duas organizações. Foto: Divulgação/SETCERGS O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, reforçou a sintonia entre as duas organizações. (Foto: Divulgação/SETCERGS) Foto: Divulgação/SETCERGS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A abertura oficial do Piquete Amigos do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (SETCERGS), no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, neste sábado (7), contou com a presença da diretoria da Rede Pampa de Comunicação, na figura do presidente, Alexandre Gadret, e do vice-presidente, Paulo Sérgio Pinto, que participaram do almoço de boas-vindas.

Após o evento, o presidente do SETCERGS, Sérgio Mário Gabardo, o diretor de Gestão, Roberto Machado, e o diretor Financeiro, Antônio Carlos Bebber, visitaram as novas instalações da emissora no acampamento, onde ocorrerão transmissões ao vivo durante a próxima semana.

O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, reforçou a sintonia entre as duas organizações, apesar de suas áreas de atuação distintas.

“Tanto o SETCERGS quanto a Rede Pampa compartilham a missão de contribuir para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Estar no Acampamento Farroupilha, recebidos com tanto carinho e hospitalidade, fortalece essa parceria e o compromisso que temos com o Estado”, declarou Alexandre Gadret.

Já o presidente do SETCERGS, Sérgio Mário Gabardo, destacou a importância da parceria entre o sindicato e a Rede Pampa, fundamental para divulgar as ações da entidade.

“A Rede Pampa sempre esteve ao nosso lado, ajudando a promover as iniciativas do SETCERGS. Essa colaboração é extremamente valiosa”, afirmou Gabardo.

Na próxima quinta-feira (12), o programa Pampa Debates, da TV Pampa, será transmitido do local. Outra edição ocorrerá no dia 19. Além disso, a Rádio Liberdade transmitirá o programa Churrasqueando com a Liberdade e o Chimarreando com a Liberdade no local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/rede-pampa-e-setcergs-fortalecem-parceria-durante-o-acampamento-farroupilha/

Rede Pampa e SETCERGS fortalecem parceria durante o Acampamento Farroupilha

2024-09-07