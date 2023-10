Geral Gabriela Duarte consegue deixar Israel com os filhos após início da guerra

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

A atriz publicou stories no Instagram mostrando que havia conseguido um voo até Praga. (Foto: Reprodução)

Nessa segunda-feira (9), a atriz Gabriela Duarte informou que conseguiu deixar Israel com os filhos. Ela publicou stories no Instagram mostrando que havia conseguido um voo até Praga, capital da República Tcheca. “Todos bem e em segurança”, escreveu.

A artista contou que estava em Tel Aviv desde sexta-feira (6). No sábado (7), líderes do grupo Hamas começaram um ataque sem precedentes ao país, que declarou guerra. Mais de mil mortos e 4 mil feridos já foram contabilizados.

“O primeiro míssil eu ouvi do hotel que eu estou às 6h30 da manhã”, contou a atriz em um vídeo publicado no Instagram no domingo (8). Gabriela definiu a situação como “triste, grave e complicada” e disse que havia marcado a viagem a Israel há muitos anos para que os filhos conhecessem mais da cultura do pai, que é judeu.

O alarme do hotel onde ela e a família estavam hospedados soou e todos tiveram que correr para um bunker, disse. A atriz falou ter se sentido segura no bunker, mas que houve momentos tensos, como quando um míssil caiu ao lado do hotel onde se hospedou.

Gabriela Rocha

A cantora gospel Gabriela Rocha, que também estava em Israel durante o início dos ataques, conseguiu deixar o país. No domingo (8), ela publicou um story informando que teve sucesso em chegar até o aeroporto e embarcar para o Brasil.

“Nosso coração ainda fica aqui, porque ainda tem muitos amigos queridos tentando voltar para as suas casas. A grande maioria dos voos foram cancelados”, contou ela, que disse que havia viajado pela primeira vez até Israel.

Nessa segunda, a artista mostrou que estava em uma escala em Porto e, depois, seguiria para o Rio de Janeiro. Alguns amigos da cantora também conseguiram ser realocados.

Controle

O Exército de Israel disse ter retomado o controle de localidades no sul do país nesta segunda. “Temos controle das comunidades”, declarou o general Daniel Hagari, porta-voz do Exército israelense, em uma declaração televisionada à imprensa, acrescentando que “ainda pode haver terroristas na área”.

O ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, ordenou, também na segunda, um “cerco total” à Faixa de Gaza no terceiro dia de combates. “Estamos impondo um cerco total à Gaza […] nem eletricidade, nem comida, nem água, nem gás, tudo bloqueado”, disse em um vídeo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da CNN.

