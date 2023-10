Geral Guerra em Israel: Saiba quais famosos estavam no país durante os ataques

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Bruno Mars fez a primeira apresentação da história de sua carreira em Israel na última quarta-feira (4) e já saiu do país. (Foto: Reprodução)

No último sábado (7), o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou guerra no país após o ataque do grupo Hamas a Israel, na Faixa de Gaza. Até então, nativos e turistas estavam em vida normal quando foram surpreendidos, sem aviso prévio, com bombardeios no território israelense. Entre eles, estavam artistas que se apresentariam no local e brasileiros em passeio turístico.

Alguns dos visitantes conhecidos de Israel já conseguiram sair do país. Veja abaixo quem está ou estava no Estado judaico.

Bruno Mars

Bruno Mars fez a primeira apresentação da história de sua carreira em Israel na última quarta-feira (4), no Yarkon Park, e repetiria o show no último sábado. Após os ataques, ele cancelou o segundo show e teve segurança reforçada. Com sua equipe, o cantor conseguiu sair do país e ir para Atenas, na Grécia, na tarde de sábado.

Juarez Petrillo (DJ Swarup)

Juarez Petrillo, conhecido como DJ Swarup, está em Israel após o festival Universo Paralello, que acontecia nas proximidades da Faixa de Gaza e chegou a ser atacado. Segundo Alok, seu filho, ele estava em um bunker, aguardando direcionamento para voltar ao Brasil.

Gabriela Rocha

A cantora gospel Gabriela Rocha, que também estava em Israel durante o início dos ataques, conseguiu deixar o país no último domingo (8). Ela publicou um story informando que teve sucesso em chegar até o aeroporto e embarcar para o Brasil.

“Nosso coração ainda fica aqui, porque ainda tem muitos amigos queridos tentando voltar para as suas casas. A grande maioria dos voos foram cancelados”, contou ela.

Gabriela Duarte

Nessa segunda-feira (9), a atriz Gabriela Duarte informou que conseguiu deixar Israel com os filhos. Ela publicou stories no Instagram mostrando que havia conseguido um voo até Praga, capital da República Tcheca. “Todos bem e em segurança”, escreveu.

A artista contou que estava em Tel Aviv desde sexta-feira (6). No sábado (7), líderes do grupo Hamas começaram um ataque sem precedentes ao país, que declarou guerra.

“O primeiro míssil eu ouvi do hotel que eu estou às 6h30 da manhã”, contou a atriz em um vídeo publicado no Instagram no domingo (8). Gabriela definiu a situação como “triste, grave e complicada” e disse que havia marcado a viagem a Israel há muitos anos para que os filhos conhecessem mais da cultura do pai, que é judeu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

