Paris 2024 Gafe: bandeira olímpica é hasteada ao contrário na cerimônia de abertura em Paris

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O momento solene é mais do que tradicional durante as cerimônias de abertura de Jogos Olímpicos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nessa sexta-feira (26) foi marcada por grandes momentos de muita emoção, show de luzes e referências artísticas, mas também teve um erro que chamou atenção. Na hora do hasteamento da bandeira olímpica, a bandeira foi colocada de cabeça para baixo, com os arcos invertidos.

O momento solene é mais do que tradicional durante as cerimônias de abertura de Jogos Olímpicos. A gafe cometida pela organização em Paris chamou atenção nas redes sociais.

Os anéis são um símbolo dos Jogos Olímpicos composto por cinco arcos entrelaçados, com as cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho, com um fundo predominantemente branco. Os anéis estão expostos na Torre Eiffel – de forma correta – durante as Olimpíadas.

O hasteamento da bandeira aconteceu depois de três horas de apresentações, shows musicais e desfile das delegações pelo Rio Sena.

Um mascarado, que virou um dos principais personagens da cerimônia de abertura, levou a bandeira olímpica até o palco no Trocadero, em Paris. Na sequência, porém, os responsáveis pelo hasteamento posicionaram a bandeira erroneamente e a subiram de cabeça para baixo durante a execução do hino olímpico.

Depois do hasteamento, o presidente do comitê organizador dos Jogos de Paris, Tony Estanguet, e o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, discursaram. As informações são do jornal O Globo e do site GE.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Paris 2024

https://www.osul.com.br/gafe-bandeira-olimpica-e-hasteada-ao-contrario-na-cerimonia-de-abertura-em-paris/

Gafe: bandeira olímpica é hasteada ao contrário na cerimônia de abertura em Paris

2024-07-26