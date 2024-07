Paris 2024 As transmissões da TV Globo e do SporTV registraram a dificuldade pela qual suas equipes passaram durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Imagem mostra a transmissão do SporTV exibindo sua equipe em meio à chuva. (Foto: Reprodução)

As transmissões da TV Globo e do canal SporTV registraram a dificuldade pela qual suas equipes passaram durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Ao longo da exibição do evento, os profissionais ficaram expostos à chuva, protegidos apenas por capas de plástico.

Não só narradores e repórteres foram afetadas, como também produtores. O impacto foi perceptível na transmissão, com o vazamento do som das gotas da chuva e também imagens mais embaçadas. Imagens da equipe debaixo d’água acabaram viralizando nas redes sociais.

Até mesmo nomes de peso como Galvão Bueno, Luis Roberto e Milton Leite precisaram enfrentar o problema, que perdurou ao longo de toda a transmissão. Imagens do rio Sena mais agitado deram a dimensão da quantidade de chuva durante a cerimônia de abertura.

Apesar do problema, o evento correu normalmente, sem maiores problemas. As delegações circularam pelo Sena nos barcos, e a chama olímpica seguiu para o parque parisiense Jardin des Tuileries, onde ficará acesa até o fim dos Jogos. As informações são do portal de notícias Terra.

