Tecnologia Galaxy S20 FE 5G com suporte ao 5G é aprovado para venda no Brasil

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2022

Samsung Galaxy S20 FE 5G pode ser lançado no Brasil com as mesmas especificações do modelo 4G. (Foto: Reprodução)

Dois anos após o seu lançamento, em versão 4G, o Samsung Galaxy S20 FE pode ser relançado no Brasil com suporte à rede 5G, revelam documentos obtidos pelo Tecnoblog através da Anatel. Os materiais não chegam a citar o nome do aparelho, mas informam o modelo: SM-G781B/DS. Como já sabemos, trata-se do Galaxy S20 FE 5G.

O S20 FE 5G não chega a ser uma surpresa, isso porque ele é vendido em outros mercados, como nos Estados Unidos. No Brasil, tivemos duas versões do aparelho: uma com processador Exynos 990 e outra com Snapdragon 865, esta última considerada um sucesso no país devido aos preços competitivos. Em ambas as configurações, os brasileiros só tiveram acesso ao S20 Fan Edition compatível com suporte ao 4G.

O certificado de conformidade, cuja emissão ocorreu na quinta-feira (21), informa que a variante 5G tem a bateria EB-BG781ABY com a mesma capacidade do irmão inferior, portanto 4.500 mAh. Na ficha técnica, ambos são parecidos, trazendo tela AMOLED de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, alto-falantes estéreos e certificação IP68, proteção contra à água e à poeira.

As câmeras também são as mesmas, sendo a principal de 12 megapixels, uma ultrawide de 12 megapixels e uma telefoto de 8 MP. Para as selfies, a Samsung manteve a lente de 32 megapixels.

Aparelho é equipado com o Snapdragon 865

A grande diferença está, de fato, no suporte ao 5G, que acaba por direcionar o aparelho para quem pretende ter acesso à nova tecnologia, mas sem gastar muito. O Galaxy S20 FE 5G tem o mesmo Snapdragon 865. Para ativar o acesso à internet veloz, as fabricantes precisam adquirir um segundo modem, o Snapdragon X55, que habilita o 5G.

Nos Estados Unidos, a variante do S20 FE tem RAM de 6 GB e espaço interno de 128 ou 256 GB.

Por lá, a Samsung comercializa a versão mais básica (128 GB) por 600 dólares (aproximadamente R$ 2.900, fazendo a conversão), enquanto a mais avançada, ou seja, com mais armazenamento, sai por 700 dólares (R$ 3.400).

A essa altura do campeonato, não sabemos se a Samsung ainda pretende oficializar o Galaxy S20 FE 5G no Brasil. Vale lembrar que a decisão de homologar não necessariamente significa que eles devem lançar o aparelho.

