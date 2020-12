Tecnologia Galaxy S21: revelados novos detalhes sobre a câmera do smartphone

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Galaxy S21 tem mais detalhes sobre a câmera revelados. (Foto: Divulgação/Samsung)

Um novo dia, um novo vazamento, e dessa vez foram revelados mais detalhes sobre o Galaxy S21. Durante esse último final de semana, o suposto Galaxy S21 Plus foi visto em vídeo sendo comparado com o iPhone 12 Pro, e agora o conhecido informante Ice Universe, divulgou no Twitter que as câmeras do novo aparelho da família S trará um sensor ultra grande-angular similar ao presente no Galaxy S20 Ultra, mas com algumas diferenças pontuais.

A diferença desse novo módulo de lentes incluem um ângulo de visão de 123º em vez de 120º presente no modelo S20 Ultra, e embora pareça uma pequena diferença, com esse ângulo maior é natural que a lente conseguirá capturar mais objetos, além de trazer suporte a autofoco de detecção de fase dupla, um recurso moderno que permite utilizar o mesmo sensor para fotos macro. Essa é uma característica interessante, porém não é nenhuma novidade no mercado, mas inédita em aparelhos da Samsung.

O que sabemos das câmeras do Galaxy S21?

Na semana passada, o Oficina da Net teve acesso a supostas imagens reais dos novos aparelhos que compõem a linha Galaxy S21, e de lá pra cá rumores sobre as possíveis especificações de câmera dos aparelhos têm circulado na rede.

Embora poucas informações tenham sido confirmadas e até mesmo supostas sobre a família S21, fontes afirmam que o modelo mais robusto da série, o Galaxy S21 Ultra deverá chegar ostentando um módulo de câmeras traseiras composta por cinco sensores, com um lente principal de 108 MP, mais dois sensores de 10 MP para lente telefoto e periscópica, e claro, uma ultrawide 12 MP, conforme mencionado acima. Além disso, esse dispositivo trará uma nova geração de foco, com uma espécie de sensor movido a laser, o que traria mais agilidade e precisão durante a utilização das câmeras.

Os três modelos – Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra – estão programados para serem lançados antes do normal, e chegarão em algum momento do mês de janeiro de 2021. O esperado é que eles chegassem em fevereiro como geralmente acontece, mas para concorrer com outros modelos de mercado, a Samsung adotou essa estratégia de antecipação.

