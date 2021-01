Tecnologia Galaxy S21 vem aí: saiba o que esperar do próximo lançamento da Samsung

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Galaxy S21 Deve vir com módulo de câmera acoplado em moldura. (Foto: Reprodução/WinFuture)

A Samsung vai anunciar a linha de celulares poderosos Galaxy S21 nesta quinta-feira (14) durante o evento Unpacked 2021. Apesar do mistério, já vazaram vários detalhes da nova safra de smartphones que deve chegar para competir com o atual iPhone 12 (Apple) e com o vindouro iPhone 13, aguardado para o fim do ano. É esperado que sejam revelados os telefones Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra.

Uma das principais mudanças deve ficar por conta da câmera traseira, que deverá ter um módulo integrado à moldura do celular. Além disso, os modelos deverão apresentar suporte à internet 5G, tela com taxa de atualização de 120 Hz e compatibilidade com a caneta S Pen, no caso do Galaxy S21 Ultra. Confira a seguir os principais rumores sobre os sucessores do Galaxy S20.

Galaxy S21 e S21 Plus

Uma das principais diferenças entre os celulares deve ficar por conta da tela, que deve ser de 6,2 polegadas no Galaxy S21 e de 6,7 polegadas no Galaxy S21 Plus. Ambos devem vir com display AMOLED, Full HD+ com taxa de atualização de 120 Hz, o que deve proporcionar animações gráficas mais fluidas.

Os aparelhos não devem apresentar grandes diferenças em relação à ficha técnica. Ambos devem trazer o processador Exynos 2100 (octa-core de até 2,9 GHz), próprio da Samsung, memória RAM de 8 GB e duas opções de armazenamento, 128 GB ou 256 GB. Uma possível mudança pode ser a ausência de suporte a cartão de memória.

A câmera traseira dos modelos também deve ser igual, composta por um sensor principal de 12 MP, uma ultra wide também de 12 MP e uma teleobjetiva de 64 MP. A câmera frontal deve ser de 10 MP e espera-se que fique abrigada em um furo na tela. A novidade estará na disposição das lentes, já que o arranjo poderá vir integrado à moldura do celular.

O Galaxy S21 Ultra deve apresentar uma bateria parruda de 4.800 mAh com suporte à recarga rápida, superior ao componente de 4.000 mAh do Galaxy S21. Ambos devem sair de fábrica com Android 11 e com a interface One UI 3.1, além de suporte à internet 5G.

A certificação IP68, contra poeira e água, também deve estar presente nos dois modelos, bem como a proteção Gorilla Glass 7. O Galaxy S21 deve contar ainda com reconhecimento facial e poderá vir nas cores cinza, branco, rosa e roxo. Já a versão Plus deve ter as versões prata, preto e roxo. Boatos dão conta que depois do lançamento a gigante sul-coreana pode apresentar uma versão com acabamento em vermelho.

Galaxy S21 Ultra

O aparelho mais premium da linha deve vir com telona AMOLED de 6,9 polegadas e resolução 2K. Ainda assim, é esperado que o display também tenha taxa de atualização de 120 Hz.

A ficha técnica do aparelho deve incluir o mesmo chip Samsung Eynos 2100 (octa-core de até 2,9 GHz), memória RAM de 12 GB e armazenamento nas versões 128 GB, 256 GB ou 512 GB. No entanto, especulações dão conta de que o modelo Ultra seria o único compatível com cartão de memória para expandir o espaço interno.

A câmera deve ser quádrupla, com sensor principal de 108 MP, uma ultra ultra wide de 12 MP, uma teleobjetiva de 10 MP e uma teleobjetiva com zoom ótico de 10 MP, conjunto que permite filmagens em até 8K. A câmera frontal, também abrigada em um furo na tela, deve ser de 40 MP.

Em relação à bateria, a versão Ultra deve ter um componente parrudo de 5.000 mAh com suporte à recarga rápida. A certificação IP68 e a proteção Gorilla Glass 7 também devem marcar presença e o aparelho deve sair de fábrica com Android 11, interface One UI 3.1 e suporte à internet 5G.

Um dos grandes rumores em torno do telefone avançado da Samsung é a possibilidade da caneta eletrônica S Pen. O novo modelo pode oferecer suporte para o acessório, que deverá ser vendido separadamente junto com uma caixa protetora por cerca de 40 euros (R$ 264 no câmbio do dia).

A fabricante deve ainda oferecer uma capa especial mais larga para armazenar o acessório, que serve para fazer anotações manuscritas e acionar atalhos. Isto deixa em dúvida a continuidade da linha Galaxy Note, já que a caneta é um item exclusivo da família.

Há também rumores que apontam para a ausência de carregador na caixa dos smartphones. Caso a especulação se confirme, a Samsung seguiria os passos da Apple em retirar o acessório da embalagem dos telefones.

Preço

Os preços que serão praticados no Brasil ainda não foram divulgados. No entanto, a operadora de telefonia belga Voo listou com antecedência os modelos em seu site, revelando possíveis preços do aparelho no exterior.

De acordo com a empresa, a versão de 128 GB do Galaxy S21 deve chegar ao mercado por US$ 849, o que equivaleria a cerca de R$ 5.610 no câmbio do dia. Se isso se confirmar, o modelo será US$ 150 mais barato que o antecessor que chegou por US$ 999.

Já a versão de 128 GB do Galaxy S21 Plus deve ser comercializado na Europa por US$ 1.049, aproximadamente R$ 6.940, enquanto o Galaxy S21 Ultra pode chegar por US$ 1.349 (R$ 8.928 em conversão direta).

