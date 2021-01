Tecnologia A Samsung lança um controle remoto sem pilha e com carregamento solar

O Eco Remote Control contará com um painel de células solares em sua parte traseira. (Foto: Reprodução)

Buscando reduzir a geração de “toneladas de lixo anualmente” e dar continuidade à diminuição de impactos ambientais pelos quais a empresa é responsável, a Samsung anunciou, nesta quarta-feira (6), que suas novas linhas de TVs trarão um controle remoto com carregamento solar – eliminando a necessidade de pilhas e baterias descartáveis.

Ainda que se assemelhe – e muito – a outros componentes, o Eco Remote Control contará com um painel de células solares em sua parte traseira, responsáveis pela alimentação do dispositivo. Além disso, 24% do plástico de sua composição vem de polietileno tereftalato reciclado, o famoso PET, utilizado, principalmente, em garrafas de bebidas.

Segundo a gigante sul-coreana, o tempo de vida útil da novidade é de até dois anos, período em que a tecnologia se esgota, relativamente limitado por acompanhar aparelhos que não são trocados com frequência pelos consumidores.

De todo modo, a companhia, neste caso, não está seguindo os passos de fabricantes de smartphones, que chegaram a eliminar por completo a entrega de acessórios ao público.

Por fim, caso o cliente deseje carregar mais rapidamente o Eco Remote Control, uma porta USB-C dará conta do recado.

Reaproveitando papelão

Não é somente aos produtos em si que a Samsung direciona seus esforços dedicados a soluções sustentáveis. Embalagens ecológicas para modelos Lifestyle e QLED, livres de tinta à base de óleo, fazem parte das iniciativas.

As caixas podem, também, virar peças de decoração, expandindo, aponta a empresa, o ciclo de até 200 mil toneladas delas por ano. Um QR Code impresso em suas superfícies oferece instruções criativas ao consumidor.

Nova TV

Em seu primeiro evento de 2021, a Samsung falou muito sobre suas TVs Mini LED e MicroLED, mas a companhia também dedicou uma parte da conferência para falar de seus modelos menos convencionais, da linha “lifestyle”. A nova TV da Samsung é a The Frame, o televisor que se disfarça na sala como se fosse um quadro de arte.

O modelo foi apresentado inicialmente em 2017 e agora foi redesenhado para se adequar às exigências de 2021. Com a nova TV da Samsung, o painel foi afinado, com apenas 2,5 centímetros de espessura, que é compatível com a de um quadro convencional. O consumidor também tem a opção de personalizar as bordas ao redor da tela.

A empresa não deu detalhes sobre preço ou disponibilidade, mas a nova TV da Samsung, com lançamento previsto ainda para 2021, estará disponível em múltiplos tamanhos, desde 32 até 75 polegadas. Duas dessas opções, as de 32 e de 43 polegadas podem ser penduradas verticalmente, em modo retrato, mas não há um modo simples de fazer a rotação automática para o modo horizontal, como relata o site CNET.

Do ponto de vista de qualidade de imagem, no entanto, o novo modelo não tem nada de novo. A renovação é puramente estética, para quem quer uma opção mais fina. O aparelho ainda utiliza resolução 4K e a tecnologia QLED, que não contam com os benefícios do Neo QLED, tecnologia presente nas novas TVs reveladas nesta quarta-feira.

