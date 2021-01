Tecnologia O WhatsApp vai obrigar o usuário a compartilhar dados com o Facebook

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Os novos termos de uso do app de mensagens promovem uma grande reviravolta em relação ao que foi dito quando o Facebook comprou o WhatsApp, em 2014. (Foto: Reprodução)

A partir do mês de fevereiro, o WhatsApp exigirá que os seus usuários permitam o compartilhamento de dados com o Facebook, para continuar no mensageiro. A mudança nos termos do serviço e da política de privacidade está em uma notificação que começou a ser enviada pelo aplicativo nesta quarta-feira (6).

O aviso alerta que o compartilhamento do número do telefone de quem utiliza a plataforma de mensagens, o endereço de IP e as interações com pessoas e empresas, entre outras informações, se tornará obrigatório no próximo dia 8 de fevereiro.

O objetivo é promover uma maior integração do WhatsApp com os demais serviços pertencentes à companhia liderada por Mark Zuckerberg, como o próprio Facebook e o Instagram, processo que já havia sido anunciado. As informações podem ser usadas, por exemplo, para exibir anúncios personalizados.

As possibilidades incluem ainda a personalização de recursos, sugestões de amigos, conexões de grupo e conteúdos, melhorando a experiência do usuário. Há também a promessa de facilitar o pagamento de compras pelo WhatsApp, com o Facebook Pay.

Mudança de postura

Os novos termos de uso do aplicativo de mensagens promovem uma grande reviravolta em relação ao que foi dito quando o Facebook comprou o WhatsApp, lá no ano de 2014. Na época, a rede social garantiu a total privacidade dos dados, confirmando a opção por não compartilhá-los com outros serviços.

Como lembra o 9to5Mac, uma mensagem no blog oficial do mensageiro, postada logo depois da negociação, dizia: “O respeito pela sua privacidade está codificado em nosso DNA e construímos o WhatsApp em torno do objetivo de saber o menos possível sobre você”.

Porém, as mudanças começaram no ano de 2016, quando os dados passaram a ser compartilhados por padrão entre as duas plataformas. Mas diferente da próxima atualização, os usuários tinham a possibilidade de optar por não enviar as informações da conta para a rede social, fazendo a solicitação nas configurações do próprio aplicativo.

