Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

(Foto: Divulgação/ Facebook Galeria Pró-Arte)

Uma novidade para quem gosta de apreciar uma boa arte. Há dois meses foi inaugurada em Porto Alegre, a Galeria Pró-Arte, na Cidade Baixa. O espaço conta com a exposição de réplicas de pinturas, disponível à visitação pública, e serve também como centro de apoio a educadores e estudantes.

“É uma galeria de cópias de grandes obras da pintura universal. As obras são impressas em Canvas, tecido de pintura, são muito bem emolduradas, uma qualidade gráfica excepcional, de tamanhos muito próximos as pinturas originais, e que contam a história de 700 anos da pintura universal”, explicou o proprietário da galeria, Joanes Rosa.

Ao todo, são mais de 120 cópias impressas das obras mais expressivas da pintura universal. No espaço, o visitante terá contato com o legado de Cimabue, Giotto, Leonardo da Vinci, El Greco, Caravaggio, Velazquez, Monet, Van Gogh, Kandisky, entre outros artistas.

“São réplicas com tamanhos muito semelhantes às obras originais, fazendo-nos percorrer a linha do tempo, indo do estilo gótico ao contemporâneo, provocando, nos visitantes, além de um saudável deslumbramento, uma instigante curiosidade sobre o cenário histórico, econômica e cultural de cada um dos estilos de pintura”, destacou Rosa.

Os quadros estão identificados com o nome da obra, seu autor, o ano em que foi produzida e o museu onde a obra original está exposta. Além disso, a galeria possui uma biblioteca com mais de 150 volumes sobre a História da Arte.

Devido às restrições impostas pela pandemia, a visitação deve ser agendada através do WhatsApp (51) 99982-4271. É permitido a entrada de até quatro pessoas por vez no espaço. O valor do ingresso custa R$ 30. “A visitação permitirá um encontro com o saber, envolvendo a História da Arte, História, Mitologia, Geografia, Filosofia e Psicologia”, comentou o proprietário da galeria.

Além da Galeria Pró-Arte, há uma lojinha. O ambiente possui muitas opções de lembrancinhas, como canecas, xícaras, bandejas, sombrinhas, entre outros itens para presentear amigos e familiares.

Joanes Rosa

Joanes Rosa é o fundador da Galeria Pró-Arte, para a qual teve a ideia inovadora originada do desejo de despertar a sede pelo conhecimento em crianças, adultos e idosos a partir da arte. Rosa é quem conduz a visitação guiada, fazendo deste ofício uma audaciosa combinação de trabalho e lazer.

Galeria Pró-Arte

Endereço: Rua João Alfredo, n° 698, em Porto Alegre.

Horário de funcionamento: De segunda-feira a Sábado, das 9h30 às 17h30.

Ingresso: R$ 30,00.

