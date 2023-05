Acontece Galeto Mamma Mia começa a operar em dose dupla no Pontal Shopping

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

A casa tem vista para o Guaíba e para o pôr do sol único da capital gaúcha Foto: Luan Cardoso Foto: Luan Cardoso

Apostando no potencial turístico do novo empreendimento, o Galeto Mamma Mia – uma das marcas gastronômicas mais conhecidas do Rio Grande do Sul – está presente em dose dupla no Pontal Shopping, com um restobar próprio – um misto de restaurante e bar – e a franquia de uma operação express. O Mamma Mia faz parte do grupo empresarial JPLP, à frente também dos restaurantes El Fuego, Neni Café Bar e Restaurante e Neni Pizza e Pasta.

“Consideramos um ponto estratégico pela beleza do empreendimento e de toda a área que o cerca. É um privilégio fazer parte desse centro de experiências que será o novo cartão postal da cidade, e que reúne espaços de lazer, convivência, e mix de lojas. Também será mais uma oportunidade de oferecer a nossa culinária para os porto-alegrenses que tanto amam o nosso jeito italiano de compartilhar”, conta Julinho Cavichioni, à frente do Grupo JPLP.

O restobar está no térreo do Pontal e inaugura com uma proposta ainda exclusiva na capital gaúcha: vai oferecer a famosa sequência italiana no horário do almoço, e um cardápio à la carte no jantar. A casa tem vista para o Guaíba e para o pôr do sol único da capital gaúcha: perfeito para desfrutar pratos inspirados nos sabores da Itália, além de vinhos e drinks.

Com projeto assinado pelos arquitetos Lorenzo Muratorio Cavichioni e Lúcia Reis, o restobar tem 533m², capacidade para receber 160 pessoas, e foi estruturado e decorado inspirado nas características do local e, principalmente, no conforto dos clientes.

Já a operação express fica na praça de alimentação do Pontal, no 3º andar, e seguirá o tradicional formato que é sucesso: com um mix de pratos montados para almoço e jantar com os mesmos produtos do restaurante, mantendo a qualidade das opções. Fazem parte do cardápio, os galetos assados na brasa, a polentinha frita, as massas frescas com molhos variados e a tradicional salada de radicci com bacon – com hortaliças orgânicas cultivadas em estufas próprias.

E o plano de expansão do Grupo JPLP não pára por aí: até o momento, estão confirmadas mais uma abertura em Porto Alegre, uma loja de bairro (express e delivery) no bairro Bela Vista e duas franquias no interior: Passo Fundo e Santa Maria.

