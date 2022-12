Esporte Galvão Bueno chora em despedida de sua última Copa como narrador: “Sem os brasileiros, eu não estaria aqui”

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Galvão Bueno se emociona após a final da Copa do Catar, último jogo narrado por ele na TV Globo. (Foto: Reprodução)

Galvão Bueno se emocionou e chorou em seu discurso que marcou sua despedida das narrações em TV aberta, neste domingo (18), após decisão da Copa do Mundo no Catar. Após a vitória da Argentina nos pênaltis, o narrador recebeu uma homenagem da emissora.

“Eu que tenho que agradecer nesses quase cinquenta anos todas as Copas do Mundo. Foram muitos jogos. Eu não vou citar nomes, porque iria deixar muita gente de fora, mas agradeço meus parceiros antigos, os de hoje, aqueles que não estão mais aqui. Agradeço os que não estão mais trabalhando comigo e estiveram junto”, disse ele, que se emocionou bastante.

“Mas meu maior agradecimento é a vocês: os brasileiros. Foram praticamente quatro gerações até chegar aqui hoje. Eu estou emocionado e até a voz acabou. Estou emocionado porque alguma coisa boa eu fiz se não aqui não estaria. Não agradei todo mundo e tudo bem. Estivemos juntos em muitos momentos: alegrias, tristezas, dramas, mas sempre juntos”, disse.

Apesar da aposentadoria das narrações, ainda será possível ver Galvão na tela da TV Globo. A emissora carioca anunciou a renovação de contrato na semana passada. Mesmo que não tenha narrações no acordo, Galvão terá participação em um programa por ano na emissora e a locução de chamadas do Esporte.

Galvão tem 41 anos de Globo. O vínculo do narrador com a emissora se encerrava ao fim de dezembro, mas o contrato foi renovado e ele seguirá participando de outras atrações do canal. Ele é apresentador do programa “Bem, Amigos”, do SporTV.

Dono de uma das vozes mais marcantes da narração esportiva, Galvão Bueno ganhou notoriedade como o narrador oficial da seleção brasileira na Globo, participando da cobertura do tetracampeonato mundial, em 1994, e do penta, em 2002. Versátil, ficou conhecido por narrar as vitórias do Ayrton Senna na Fórmula 1 e, mais recentemente, foi a voz do ouro de Rebeca Andrade na Olimpíada de Tóquio.

A Globo prepara ainda o lançamento de um documentário original da plataforma de streaming Globoplay, que vai contar com curiosidades inéditas sobre a vida e a carreira do narrador. Ainda não há data para o lançamento.

Segundo Galvão, foram 53 jogos da seleção narrados. O número de gols também foi contabilizado: 93. Embora o Brasil não vença o torneio há 20 anos, ele teve a oportunidade de narrar a conquista de dois títulos: o de 1994, nos Estados Unidos; e o de 2002, na Coreia do Sul e no Japão. As informações são do site Lance e dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

