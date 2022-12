Geral Tânia Moreira voltará a comandar a Secretaria de Comunicação do governo gaúcho no ano que vem

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Governador reeleito Eduardo Leite fez o anúncio em suas redes sociais. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-secretária de comunicação do Rio Grande do Sul, Tânia Moreira, vai voltar a chefiar a pasta, a partir do ano que vem, no governo de Eduardo Leite (PSDB). Reeleito, o tucano fez o anúncio em suas redes sociais na última sexta-feira (16).

“A comunicação é muito importante para a transparência do nosso governo. Tenho a grata satisfação de anunciar que Tânia Moreira, que foi nossa secretária na gestão anterior, retornará ao cargo. Mais uma mulher na equipe. Bem-vinda!”, escreveu o político em seu perfil no Twitter.

Tânia respondeu ao anúncio, também pelas redes sociais: “Recebi com muita alegria o convite do governador eleito para assumir a Secretaria de Comunicação no próximo período. Comunicar é uma paixão e uma enorme responsabilidade. Muito orgulho de compor este time vencedor. Obrigada, Eduardo!”, declarou.

Tânia havia pedido exoneração do cargo em junho último para atuar na campanha eleitoral de Leite. A jornalista Zete Padilha assumiu a chefia da pasta no início de julho deste ano.

Formada pela Universidade Católica de Pelotas, Tânia Moreira iniciou sua carreira no Grupo RBS, onde trabalhou por 15 anos. Em seu currículo estão campanhas políticas na área de rádio e TV desde 1990, sendo a última a do próprio Eduardo Leite. Em cargos públicos, foi diretora da TV Assembleia e da TVE. Antes de assumir em 2019 como secretária da pasta pela primeira vez, a jornalista ocupava o cargo de secretária de Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre.

Outras pastas

Também na sexta-feira, Leite confirmou a permanência de Raquel Teixeira na pasta da Educação: “Raquel Teixeira segue à frente da Secretaria da Educação. Teremos um trabalho forte pela frente, com o apoio estratégico do vice-governador eleito, Gabriel Souza, para revolucionar a educação gaúcha”, escreveu o governador eleito.

Leite também confirmou a indicação do atual procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, para o mesmo cargo a partir de 2023. “Desempenhou como muita eficiência, garantindo não apenas a legalidade de todos os atos administrativos do governo, em uma perfeita sinergia com as demais secretarias, bem como a representação judicial do Estado do Rio Grande do Sul e nas grandes pautas nacionais em que a gente interage com as cortes superiores, sempre com muita qualidade, coordenando os trabalhos técnicos da nossa procuradoria”, disse Leite.

Costa agradeceu o convite e destacou o trabalho recente da PGE-RS (Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul) o apoio às ações de governo. “É uma honra continuar trabalhando na sua gestão, no seu governo, trazendo a Procuradoria cada vez mais próxima para os resultados do governo, das políticas públicas”, respondeu o procurador-geral.

Leite também já havia anunciado a permanência de Artur Lemos Júnior na chefia da Casa Civil: “Tenho a grata satisfação de anunciar que Artur Lemos Júnior será o nosso chefe da Casa Civil. Desde já, ele reforça nossa estrutura política para formarmos um grande time para liderar o RS pro governo que pretendemos”, afirmou.

Em seu perfil no Twitter, Artur Lemos Júnior respondeu ao anúncio: “Não faltará esmero e muito trabalho. Vamos neste esforço contínuo para que tenhamos um Estado que retome a pleno suas origens de pujança e desenvolvimento!”, declarou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral