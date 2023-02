Brasil Ganhador da Mega-Sena é encontrado morto em hotel no Paraná

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2023

Polícia diz que ganhador da loteria morreu de infarto. (Foto: Agência Brasil)

Um homem de 54 anos foi encontrado morto dentro de um quarto em Curitiba (PR). José Aparecido Monteiro, era de Campo Mourão, no Noroeste do Paraná, e estava na capital paranaense para fazer um tratamento dentário. De acordo com a Polícia Militar (PM), havia no recinto um bilhete premiado da Mega-Sena no valor de R$ 398 mil. A suspeita é de que o homem tenha sofrido um infarto.

A PM esteve no hotel após ser acionada pelos funcionários do hotel, situado na região central da capital paranaense. Os militares informaram que, no local, foi verificado que o homem tinha um papel de solicitação de resgate do prêmio.

De acordo com informações de testemunhas, Monteiro deu entrada no hotel no último domingo (29) e era um homem tranquilo. Nesta quinta-feira (2), funcionárias do hotel encontraram o homem caído no quarto, quando entraram para fazer a limpeza do cômodo.

O Samu foi acionado, mas o homem já estava morto. A Polícia Civil informou que está apurando o caso e realizando diligências para esclarecer a situação. Ainda, a equipe “aguarda laudos periciais que auxiliarão no andamento das diligências”.

A Polícia Civil acrescentou que os agentes localizaram um documento da Caixa Econômica Federal (CEF) informando o prêmio da loteria. “O papel estava dentro de uma mala no quarto”, informou a corporação.

“A PCPR está apurando o caso e realizando diligências a fim de esclarecer o fato. A princípio, a causa da morte foi um infarto. A PCPR aguarda laudos periciais que auxiliarão no andamento das diligências”, diz a Polícia Civil, por meio de nota.

