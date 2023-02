Notícias Lula e Janja não encontraram cama no quarto presidencial no Palácio da Alvorada

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2023

Segundo Janja, cama, colchão, móveis e tapetes teriam sido extraviados. (Foto: Reprodução de TV)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja, visitaram o Palácio da Alvorada, no início de janeiro, para conferir a situação da residência oficial antes de se mudarem para lá. Na ocasião, o casal se deparou com um fato, no mínimo, inusitado. No quarto presidencial não havia cama. A informação é da coluna de Lauro Jardim, de O Globo.

No aposento também não havia nenhum outro móvel além da cama, apenas um cofre para guardar armas de fogo, um cilindro de oxigênio e algumas poltronas. De acordo com a coluna, os móveis são tratados como “extraviados” até que a curadoria dos palácios presidenciais localize o paradeiro deles.

Ainda segundo a coluna, já há tratativas com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para que os móveis dos palácios do Planalto e da Alvorada, que ainda não estão classificados como patrimônio histórico, sejam tombados.

O casal ainda não vive na residência oficial, pois Jair Bolsonaro e sua esposa Michelle teriam deixado o local com inúmeras avarias. No dia 5 de janeiro, Janja levou a jornalista Natuza Nery ao Palácio da Alvorada para mostrar a situação. Além de alterar cômodos de maneira deliberada, retirar obras de arte histórica e, inclusive, danificá-las, o ex-presidente e a ex-primeira-dama deixaram inúmeras estruturas e peças quebradas ou sem condições de uso.

Carne e moedas

Reportagem do portal Metrópoles divulgada na última sexta-feira (3) mostrou que funcionários da chefia da administração do Palácio do Alvorada teriam levado lotes e lotes de carnes nobres, como picanha e contrafilé, além de caixas de camarão e bacalhau, além de outros alimentos refinados, da dispensa da residência oficial da presidente da República.

Segundo a matéria, o pastor Francisco de Assis Castelo Branco, contratado por Michelle para ser o administrador do Alvorada, teria determinado o recolhimento das moedas jogadas por turistas no espelho d’agua para serem doadas à sua igreja.

Conforme reporta o Metrópoles, Bolsonaro também teria arrebentado a porta da adega do Palácio do Alvorada para poder pegar um vinho e dar a um convidado, depois que o compartimento foi trancado a mando de sua esposa, porque o filho Jair Renan estaria pegando bebidas alcoólicas.

“Michelle, com alguma frequência, protagonizava brigas colossais com Carlos e Jair Renan, os filhos 02 e 04 de Jair Bolsonaro. Numa dessas confusões, na frente dos empregados, o 04 precisou ser contido pelo pescoço por um segurança”, afirma o texto.

