Geral Ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Jimmy Carter é primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a completar 100 anos

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

O democrata liderou o país entre 1977 e 1981. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente dos Estados Unidos e vencedor do Prêmio Nobel da Paz Jimmy Carter, que deixou uma marca indelével na América Latina, completou 100 anos na terça-feira, 1º de outubro. O democrata, que liderou o país entre 1977 e 1981, celebrou o centenário em sua cidade natal, Plains, no estado da Geórgia, em uma comemoração com familiares na casa onde recebe cuidados paliativos desde fevereiro de 2023, segundo um jornal local.

“Na Geórgia do sul, então já sabem, come-se frango assado e sanduíche de queijo, e depois temos debates animados em família”, relatou um de seus netos, Josh Carter, sobre a comemoração.

Em um vídeo publicado na rede social X, o presidente Joe Biden afirmou que seu “querido amigo” foi “um dos estadistas mais influentes” da história americana. “Sua visão esperançosa de nosso país, seu compromisso com um mundo melhor e sua crença inabalável no poder da bondade humana continuam sendo uma luz que nos guia”, declarou o democrata.

Jimmy Carter concentrou seu mandato nos direitos humanos, na justiça social e nos valores democráticos. Sua política em relação à América Latina refletiu essa postura. Durante sua administração, denunciou os abusos das ditaduras militares no Cone Sul, retirou o apoio ao regime de Somoza na Nicarágua e prometeu devolver o Canal do Panamá aos panamenhos.

Carter assumiu o poder em 1977, liderando um país que precisava dissipar o pessimismo causado pela Guerra do Vietnã, o escândalo Watergate e uma recessão profunda. Seus dois primeiros anos no cargo foram marcados por altos índices de aprovação.

Em 1978, Carter convenceu o Senado a ratificar os tratados assinados um ano antes com o presidente panamenho, o general Omar Torrijos, para que o Canal do Panamá voltasse ao país latino-americano. O ex-presidente descreveu essa como sua “batalha política mais difícil”. Entre os marcos de seu mandato estão os históricos Acordos de Camp David, em 1978, entre Israel e Egito, que eventualmente levaram a um tratado de paz no ano seguinte.

Carter também estabeleceu relações diplomáticas com a China e reabriu as sedes diplomáticas em Cuba durante o regime de Fidel Castro. No entanto, o fim de seu mandato foi ofuscado pela tomada da embaixada americana em Teerã por islamistas radicais em novembro de 1979, e pela fracassada tentativa de resgatar 50 americanos detidos em 1980.

Após a derrota nas urnas, Carter se reinventou, ganhando o apelido de “melhor ex-presidente” dos Estados Unidos. Quando deixou o poder aos 56 anos, fundou o Carter Center. Desde então, supervisionou dezenas de eleições em todo o mundo, incluindo em México, Peru, Nicarágua e Timor-Leste. Em 2002, fez uma viagem histórica a Cuba, onde discursou em espanhol na presença de Fidel Castro.

Nos últimos anos, Jimmy Carter fez poucas aparições públicas devido aos problemas de saúde, mas esteve presente na homenagem à sua esposa Rosalynn, que faleceu aos 96 anos em 2023.

O centenário será celebrado com um concerto noturno em sua antiga escola de ensino médio, uma cerimônia de naturalização para 100 pessoas e um desfile aéreo de aviões militares. “Jimmy é um homem bom, um homem piedoso, e é isso que as pessoas gostam nele”, disse Carl Lowell, morador de Plains.

Jimmy Carter continua interessado em política. Segundo pessoas próximas, ele afirmou querer viver “para poder votar em Kamala Harris”, que disputará as eleições presidenciais de 2024 contra o republicano Donald Trump. As informações são da agência de notícias AFP.

2024-10-02