Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

Novos valores passam a valer nesta quarta-feira. Foto: Divulgação Novos valores passam a valer nesta quarta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A partir desta quarta-feira (20), entram em vigor as novas tabelas do gás natural para todos os clientes da Sulgás no Rio Grande do Sul. O reajuste foi autorizado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), em conformidade com o contrato de concessão, que prevê o repasse integral ao mercado do custo de aquisição de gás.

Os aumentos variam entre 11,8% a 24,1%, dependendo do segmento atendido, e refletem apenas a reposição do custo da molécula, sem nenhum ganho para a distribuidora, segundo a Sulgás. No caso do GNV, o aumento na tarifa será de R$ 0,6661 por metro cúbico, sem considerar impostos.

O reajuste decorre dos altos preços do petróleo e gás no mercado internacional, da variação cambial e das condições comerciais apresentadas pela Petrobras, de acordo com a empresa. Todos estes fatores afetam o valor da molécula de gás natural para os contratos de suprimento firmados pelas distribuidoras de diversas regiões do País.

Reajuste por segmento:

Industrial: 18,6% a 23,2%

Comercial: 14,3% a 17,8%

Residencial: 11,8% a 15,2%

Veicular: R$ 0,6661/m³.

