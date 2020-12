Rio Grande do Sul Gás natural tem reajuste no RS após 15 meses

Em 1° de janeiro de 2021 entram em vigor as novas tabelas do gás natural para todos os clientes da Sulgás (Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul).

O reajuste foi autorizado pela Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura) e considera somente o aumento do custo do gás e a desvalorização do real verificada em 2020.

A última elevação nas tarifas da Sulgás foi em outubro de 2019. As novas tabelas tarifárias estarão disponíveis no site da Sulgás a partir deste 1º de janeiro.

Reajuste médio para cada segmento:

• Industrial: 11,88%;

• Veicular: 17,35%;

• Comercial: 9,37%;

• Residencial: 7,70%.

