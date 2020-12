Rio Grande do Sul Acidente na BR 290, em Eldorado do Sul, deixa um morto e quatro feridos

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Um dos veículos invadiu a pista contrária. Foto: Divulgação/PRF Um dos veículos invadiu a pista contrária. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Por volta das 14h30 desta quinta-feira (31), no km 147 da BR 290, em Eldorado do Sul, ocorreu uma colisão frontal entre um Ford Escort e um Kia Sorento. Um dos veículos invadiu a pista contrária. Morreu no local o motorista do Escort, com placas de Esteio, um homem de 37 anos, que estava sem habilitação. Outras quatro foram socorridas com lesões.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi para o local para desviar o trânsito, que segue de forma intercalada, e realizando o levantamento das informações da ocorrência, que será registrada em Boletim de Acidente da PRF e na Polícia Civil.

A corporação alertou para o risco de ultrapassagens indevidas, mas ponderou que em acidentes do tipo normalmente se tem dificuldade para confirmar as causas. Invasão de pista contrária pode ser devido a ultrapassagem, defeito mecânico, tentativa de conversão ou mal súbito. A confirmação depende de uma análise apurada.

