Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Cerca de 89.000 barris por dia de gasolina e diesel indianos chegaram à região de Nova York este mês. (Foto: Reprodução)

Nova York, que enfrenta risco de escassez de combustível, vai se valer de uma quantidade extraordinariamente alta de gasolina e diesel da Índia — um dos principais importadores do petróleo russo sancionado pelos EUA.

Cerca de 89.000 barris por dia de gasolina e diesel indianos chegaram à região de Nova York este mês, a maior quantidade em quase quatro anos e mais de 40% das importações totais em janeiro, segundo dados da Kpler compilados pela Bloomberg. O percentual saltou de uma média de 5% no ano passado.

As importações da Índia são uma substituição crucial dos embarques de combustível europeu, que diminuíram nos últimos meses e provavelmente vão secar ainda mais agora que novas sanções da União Europeia contra importações de combustível russo entrarem em vigor em 5 de fevereiro.

Enquanto isso, a Índia deve comprar ainda mais petróleo russo rejeitado pelos países do G7 e vendido com grandes descontos. As refinarias do país asiático transformam esses barris russos baratos em combustível que vendem a preços altos em mercados afetados pelas sanções.

Esse giro pelo mundo ressalta as limitações das sanções e seu impacto não intencional sobre os consumidores. A crescente dependência de importações de lugares tão distantes quanto a Índia coloca a Costa Leste dos EUA em maior risco de escassez de oferta. Uma carga da Índia costuma levar mais de um mês para chegar a Nova York, duas a três vezes mais do que uma remessa europeia.

Os estoques de diesel e óleo para aquecimento na Costa Leste encolheram para seu nível mais baixo já registrado para esta época do ano, em pleno inverno no hemisfério norte. Os suprimentos de gasolina também caíram para mínimas de décadas, deixando a região mais vulnerável a falta de combustível e picos de preços.

BC da Argentina

O Banco Central da Argentina adotará medidas para facilitar o financiamento para o setor de grãos do país, que foi duramente atingido pela seca, disse a instituição nesta quinta-feira.

A ajuda incluirá termos mais flexíveis sobre a inadimplência do setor e linhas de crédito subsidiadas.

As medidas vão aliviar as regras até 31 de dezembro para a inadimplência de agricultores que estão enfrentando a pior seca em cerca de 60 anos, que cortou a colheita de trigo pela metade e atrasou o plantio de soja e milho.

“Adotamos medidas para favorecer o financiamento do setor produtivo atingido pela seca, incluindo prazos mais flexíveis para determinação de inadimplência e possibilidade de acesso a linhas de crédito subsidiadas”, disse o Banco Central.

A Argentina é o maior exportador mundial de farelo e óleo de soja e o terceiro em milho. É também um importante produtor de trigo e carne bovina, mas os agricultores têm sido gravemente prejudicados pela falta de chuva desde o ano passado, situação que só começa a melhorar agora.

