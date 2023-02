Mundo Presidente da Petrobras indica cinco integrantes para diretoria executiva

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2023

Indicações vão passar por procedimentos internos de governança. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Indicações vão passar por procedimentos internos de governança. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O presidente da Petrobras, Jean Paul Terra Prates, indicou nesta quinta-feira (2) cinco novos integrantes para a composição da diretoria executiva da estatal, são eles: Claudio Schlosser, para a diretoria executiva de Comercialização e Logística; Carlos Travassos para a diretoria executiva de Desenvolvimento da Produção; Joelson Falcão foi designado para a diretoria executiva de Exploração e Produção; William França indicado para a diretoria executiva de Refino e Gás Natural e Carlos Augusto Barreto para o cargo da diretoria executiva de Transformação Digital e Inovação.

As indicações serão submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia, encaminhadas para apreciação do Comitê de Pessoas e, em seguida, deliberação do Conselho de Administração.

Presidente da Petrobras indica cinco integrantes para diretoria executiva