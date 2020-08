A Secretaria do Tesouro Nacional informou, nesta segunda-feira (24), que nove Estados, entre eles o Rio Grande do Sul, superaram em 2019 o limite da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para gastos com pessoal.

A lei diz que os Estados não podem gastar mais de 60% da receita corrente líquida com pagamentos a servidores, incluindo os da ativa e os aposentados. Os dados do Tesouro foram divulgados no Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais. Em 2018, 12 Estados descumpriram a regra.