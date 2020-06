Economia Gastos de brasileiros no exterior em maio são os menores para o mês em 16 anos

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

O recuo aconteceu devido à disparada do dólar e à pandemia do novo coronavírus Foto: Reprodução O recuo aconteceu devido à disparada do dólar e à pandemia do novo coronavírus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os gastos de brasileiros no exterior totalizaram US$ 200 milhões em maio, informou nesta quarta-feira (24) o BC (Banco Central). Na comparação com o mesmo período de 2019, quando as despesas no exterior somaram US$ 1,471 bilhão, a queda chegou a 86,4%. Esse foi o menor valor para o mês desde 2004.

O recuo aconteceu em meio à disparada do dólar e à escalada das tensões acerca do novo coronavírus, que resultou no fechamento de fronteiras e na suspensão de voos.

Na parcial deste ano, as despesas de brasileiros em outros países somam US$ 3,334 bilhões, com queda de 54,2% frente ao mesmo período do ano passado (US$ 7,283 bilhões).

“As reduções de viagens decorrem da recomendação de distanciamento social, da proibição de viagens entre alguns países e do tráfego aéreo”, afirmou o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha.

De acordo com ele, os gastos de estrangeiros no Brasil e as despesas de brasileiros no exterior estão nos mesmos patamares nos últimos meses devido à pandemia.

“Significa que, entre abril e maio, no que se refere a viagens internacionais, o cenário é o mesmo. Não houve diferenças ainda”, disse.

Gastos de estrangeiros no Brasil

De acordo com os dados do BC, em maio deste ano os estrangeiros gastaram US$ 113 milhões no Brasil, com queda frente ao patamar registrado no mesmo mês de 2019 (US$ 418 milhões).

Já na parcial de 2020, as despesas de estrangeiros no Brasil somaram US$ 1,671 bilhão, com queda frente ao mesmo período do ano passado, quando totalizaram US$ 2,702 bilhões.

