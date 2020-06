Política Hiratan Pinheiro da Silva assume a Secretaria de Serviços Urbanos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Prefeito Nelson Marchezan Júnior (D) e o novo secretário municipal Foto: Luciano Lanes/PMPA

Hiratan Pinheiro da Silva é o novo titular da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Porto Alegre. O cargo estava vago desde 2 de abril, quando Ramiro Rosário deixou o governo para reassumir o mandato de vereador.

O novo secretário atuava, desde dezembro de 2019, como coordenador-geral do Programa OrlaPoa, na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. Luciane de Freitas será a secretária-adjunta de Serviços Urbanos.

Hiratan Pinheiro é formado em engenharia civil pela Pucrs, com especialização em engenharia de segurança do trabalho e MBA em infraestrutura de transportes. É servidor de carreira do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), do qual foi superintendente regional no Estado de 2015 a 2018.

“Assumo com o desafio de coordenar projetos importantes para a cidade e auxiliar na elaboração de soluções inovadoras e modernas para conduzir sua transformação”, afirmou o novo secretário. “Estamos partindo para um novo patamar, com projetos como o da modernização e manutenção de 100% do parque tecnológico de iluminação da Capital”, acrescentou.

