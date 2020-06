Rio Grande do Sul Defesa Civil realiza ação conjunta com o Exército para triagem de roupas da Campanha do Agasalho

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Materiais arrecadados passam por período de quarentena Foto: Camila Santos/Ascom/Defesa Civil

A Central de Doações da Defesa Civil do RS recebeu, nesta quarta-feira (24), o reforço de dez militares do Exército Brasileiro para auxiliar as equipes na triagem das doações da Campanha do Agasalho. O efetivo foi cedido pelo Comando Conjunto Sul, tendo em vista o grande volume de roupas, cobertores e calçados doados pela população gaúcha.

Os materiais passaram pelo período de quarentena de 72 horas, estabelecido no protocolo de manejo de agasalhos durante a pandemia da Covid-19. Todos os militares receberam equipamentos individuais de proteção como máscaras, luvas e álcool em gel.

Localizada no Centro Administrativo do Estado (av. Borges de Medeiros, 1.501, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre), a Central de Doações recebe roupas, calçados e cobertores, entre outros itens, para a Campanha do Agasalho, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. No formato drive-thru, no qual não é preciso descer do carro, o atendimento é das 9h às 15h.

Há outros locais para a entrega de doações. Confira:

• Todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros

• Coordenadorias regionais da Defesa Civil:

– Caxias do Sul

– Frederico Westphalen

– Lajeado

– Passo Fundo

– Pelotas

– Porto Alegre

– Santa Maria

– Santo Ângelo

– Uruguaiana

• Grupo Zaffari (supermercados Zaffari e Bourbon, Bourbon Shopping e Moinhos Shopping)

• Unidades do Sesc-RS

