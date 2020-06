Rio Grande do Sul Tesouro do Estado paga nova parcela nesta quarta-feira e quita salários até R$ 3 mil

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O Tesouro do Estado pagará, nesta quarta-feira (24), nova parcela, no valor de R$ 800, aos servidores do Poder Executivo referente à folha de maio. Com o novo depósito, que estava previsto inicialmente para o dia 10 de julho, serão quitados os contracheques com valor líquido até R$ 3 mil, o que representa 57% dos vínculos.

Quem recebe acima desse valor (R$ 3 mil) também estará com os mesmos depósitos na conta, já que o pagamento é realizado no sistema de parcelas aos servidores.

O novo pagamento foi possível pela arrecadação estadual estar, neste momento, maior do que o projetado inicialmente. A próxima parcela permanece prevista para 10 de julho, mas com novo valor, de R$ 2.250. Havendo possibilidade de depósitos antes dessa data, a mudança será comunicada.

A quitação total da folha de maio também segue prevista para o dia 13 de julho, contando com o ingresso da segunda parcela relativa ao suporte federal destinado à recomposição de perdas de arrecadação decorrentes da crise da Covid-19.

