Economia Gastos de estrangeiros no Brasil já somam mais de R$ 26 bilhões neste ano

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Somente em agosto, os “gringos” injetaram mais de R$ 3 bilhões no Brasil. (Foto: MTur Destinos)

De janeiro a agosto de 2024, os turistas estrangeiros incrementaram a economia brasileira com mais de R$ 26 bilhões. O valor é o maior dos últimos 29 anos para o período e é cerca de 10% a mais do que o registrado nos oito primeiros meses de 2023. Os dados foram divulgados na quarta-feira (25) pelo Banco Central (BC). Somente em agosto, os “gringos” injetaram mais de R$ 3 bilhões no Brasil.

O ministro do Turismo, Celso Sabino enfatiza que o governo está empenhado em atrair mais visitantes internacionais, trabalhando na conectividade aérea e também na infraestrutura turística dos destinos. “O crescimento desse valor também se deve ao fortalecimento de ações de promoção internacional. Temos trabalhado para mostrar, cada vez mais ao mundo, que o Brasil é um país seguro e que reúne belezas naturais, cultura e gastronomia em um só lugar”, comentou Sabino.

“Esse é o retorno mais importante do trabalho que realizamos, é dinheiro de fora que entra na economia do Brasil direto no bolso da população brasileira. Dentre as atividades econômicas que trazem divisas internacionais para nosso país, o turismo é a que mais repercute na vida das pessoas, 95% dos negócios são pequenas empresas, é emprego e renda na veia da economia dos municípios grandes e pequenos, em todo o país”, destaca Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Posicionar o Brasil como maior receptor de turistas da América do Sul até 2027 é a meta Governo Federal registrada no novo Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027. O documento foi entregue recentemente à sociedade brasileira e define como objetivo alcançar 8,1 milhões de visitantes internacionais por ano nas cidades brasileiras e gerar US$ 8,1 bilhões em receitas no período. Outra perspectiva é de superar a marca de 10 milhões de viajantes de fora do Brasil, diante do cenário positivo dos últimos dois anos.

“Temos o compromisso de alcançar a marca de 10 milhões de visitantes estrangeiros e, se mantivermos esses bons resultados, atingiremos esse objetivo”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Entrada de estrangeiros

Nos primeiros oito meses do ano, o Brasil recebeu mais de 4,45 milhões de turistas internacionais, um aumento de 10,7% em comparação ao mesmo período de 2023 e 1% maior do que a quantidade registrada de janeiro a agosto de 2019 (43,3 mil chegadas a mais), ainda antes da pandemia de covid-19.

Somente em agosto deste ano, 417,9 mil viajantes internacionais estiveram em cidades brasileiras, número 14,5% superior ao do mesmo mês de 2023.

