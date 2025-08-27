Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Gaúcha que mandou matar o marido é capturada em Portugal

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Foragida desde 2023, advogada vivia em condomínio de alto padrão na cidade do Porto. (Foto: Freepik)

Uma operação internacional entre autoridades brasileiras e lusitanas resultou na captura de uma advogada foragida em Portugal após condenação a 25 anos de cadeia como mandante da morte e ocultação do cadáver do próprio marido na cidade gaúcha de Campestre da Serra. O crime foi cometido em 2019 e o julgamento – à revelia – no dia 14 deste mês.

Os trabalhos foram coordenados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MPRS). Participaram agentes das Polícias Federais de ambos os países, com apoio de forças de segurança da Espanha e da Interpol, a polícia internacional.

Investigações haviam apontado a localização da mulher, vivendo no país europeu desde 2023: um condomínio de alto padrão na cidade do Porto. A unidade especializada do MPRS obteve então na 1ª Vara Criminal do município gaúcho de Vacaria a emissão de uma ordem de busca internacional, bem como a manifestação de interesse na extradição da advogada.

Conforme o Ministério Público, a operação se deu no âmbito do projeto “Cumpra-se”, voltado à captura de foragidos da Justiça após serem alvo do Gaeco, bem como de quadrilheiros que rompem tornozeleira eletrônica e indivíduos que são alvos de ordem de prisão preventiva ou condenações pelo Tribunal do Júri em episódios de repercussão social e com vítimas menores de idade.

Relembre o caso

Conforme noticiado pelo jornal “O Sul” no dia 15 de agosto, a advogada e um homem foram sentenciados por júri popular com três dias de duração neste mês, na cidade de Vacaria. Ela como mentora intelectual, ele como executor do crime, que teria motivação passional.

Em setembro de 2019, o motorista de aplicativo de transporte Mateus Pereira de Campos, 33 anos e residente em Caxias do Sul (Serra Gaúcha), foi torturado, assassinado e teve seu cadáver ocultado – enquanto isso, a Polícia Civil tratava inicialmente o caso como desaparecimento.

Seu automóvel, um Nissan March branco, foi encontrado incendiado às margens da rodovia federal BR-116, no quilômetro 58. Já o corpo acabou localizado parcialmente sob a terra de um matagal, por um agricultor, 15 dias depois. Havia marcas de dois tiros e agressões, além das mãos amarradas.

A companheira de Mateus alegou em depoimento que o casal havia sofrido sequestro, mas a versão não convenceu os investigadores. Denunciada à Justiça, a advogada recebeu no tribunal (à revelia, pois já vivia em Portugal) uma pena de 25 anos. Já para o matador foi sentenciado a 29 anos de cadeia.

Um terceiro réu foi absolvido. Há também um quarto acusado, em processo à parte. Atuaram em plenário os promotores de Justiça Gustavo Alexandre Ritter e Ronaldo Lara Resende.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul registra crescimento de 66% no número de novos postos de trabalho formais no primeiro semestre
Boate Kiss: com sentenças reduzidas por decisão judicial, condenados tentam agora o regime semiaberto
https://www.osul.com.br/gaucha-que-mandou-matar-o-marido-e-capturada-em-portugal/ Gaúcha que mandou matar o marido é capturada em Portugal 2025-08-27
Deixe seu comentário

Últimas

Política Lula autoriza abertura de processo para aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra o tarifaço de Trump
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 8 milhões
Rio Grande do Sul Lançada primeira rodada exclusiva de conciliação de precatórios na Justiça do Trabalho gaúcha
Expointer Sicredi impulsiona o desenvolvimento do RS e lidera protagonismo na Expointer 2025
Mundo Ataque inédito de Trump ao Banco Central dos Estados Unidos pode sair pela culatra e elevar juros
Mundo Governo brasileiro tem buscado contato “racional” com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos
Mundo Ações afirmativas para negros viram alvo de Trump em escolas nos Estados Unidos
Mundo Pesquisa mostra que 46% dos americanos não apoiam o uso de tropas para policiar Washington
Economia México passa os Estados Unidos e se torna o segundo maior mercado da carne bovina brasileira pós-tarifaço
Mundo Mais de dois mil brasileiros tiveram auxílio para voltar de Portugal
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Atualização do IBGE mantém o Rio Grande do Sul como 6º Estado mais populoso do País

Rio Grande do Sul Polícia Civil deflagra operação contra estelionato em leilões virtuais de gado no RS

Rio Grande do Sul Filhote de ovelha furtado de fazenda é encontrado na cozinha de um apartamento em Bagé

Rio Grande do Sul Justiça absolve casal gaúcho que ficou preso durante dois anos pela morte de bebê