Futebol Gauchão 2020: Grêmio recebe o Novo Hamburgo na Arena, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Confronto decisivo está marcado para as 19h deste domingo (2), na Arena. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Após a liberação da Prefeitura de Porto Alegre para jogos na capital, o Grêmio recebe o Novo Hamburgo nas semifinais do segundo turno do Gaúchão neste domingo (2), às 19 horas.

O tricolor encara o mesmo adversário da última quarta-feira (29), quando empatou em zero a zero, em Lajeado. Porém, desta vez, o anfitrião tem duas vantagens: descanso dos titulares e as condições do gramado. Essa é a primeira partida na Arena após a retomada do futebol.

Já o Novo Hamburgo, que jogou com os reservas do Grêmio durante a semana, deve vir com tudo pra cima do tricolor em busca da decisão do turno.

O técnico Márcio Nunes e a torcida do Novo Hamburgo tem duas incertezas. Na defesa, o zagueiro Kesley poderá ter que substituir o lesionado Diego Ivo e no meio-campo, William Schuster poderá ser titular, após se recuperar de dores musculares. Vamos aguardar.

Equipes

Grêmio – Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Everton; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Novo Hamburgo – Jaccson; Gian Costa, Diego Ivo (Kesley), Moisés e Zé Mário; Chicão, Bertotto, William Schuster (Mossoró); Matheus Lagoa, Juba e Kayron. Técnico: Márcio Nunes.

Arbitragem – Daniel Nobre Bins, auxiliado por Tiago Augusto Diel e Maíra Moreira. O quatro árbitro será Douglas Silva.

