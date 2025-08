Esporte Gauchão Série A2: Aimoré e Veranópolis largam na frente nas quartas de final

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2025

No jogo da volta, o Aimoré precisa apenas de um empate para avançar. Foto: Wilber Junior No jogo da volta, o Aimoré precisa apenas de um empate para avançar. (Foto: Wilber Junior) Foto: Wilber Junior

Os jogos de ida das quartas de final do Gauchão Série A2 2025 foram encerrados na noite desta quinta-feira (31), com dois confrontos decisivos. Na Arena Alviazul, o Aimoré venceu o Lajeadense por 1 a 0. Já no Estádio Antônio David Farina, o Veranópolis virou sobre o Passo Fundo e triunfou por 2 a 1.

As equipes voltam a campo no próximo domingo (3), às 15 horas, para definir quem avança às semifinais da Divisão de Acesso.

Em Lajeado, o Aimoré mostrou eficiência e conquistou um resultado importante fora de casa. Apesar do equilíbrio na Arena Alviazul, as melhores chances foram do visitante. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o árbitro assinalou pênalti para o Aimoré após toque de mão de Selson. Na cobrança, Adriano Klein parou na boa defesa de Igor Pavan.

O gol da vitória veio aos 31 minutos da etapa final. Após cobrança de falta, o zagueiro Micael se antecipou à marcação e cabeceou firme para abrir o placar. O Lajeadense tentou reagir, mas pouco ameaçou o goleiro Rodrigo Mamá. A melhor chance veio nos acréscimos, aos 51 minutos, quando um desvio após cobrança de falta parou na trave esquerda do Aimoré.

Com o resultado, o Índio Capilé joga por um empate no Estádio Cristo Rei para garantir vaga nas semifinais. Já o Alviazul precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis.

No Estádio Antônio David Farina, o Passo Fundo saiu na frente, mas viu o Veranópolis reagir e virar o jogo nos minutos finais. Aos 22 minutos do segundo tempo, Vinicius Spaniol aproveitou cruzamento da direita e testou firme para abrir o placar para o Tricolor.

A resposta do Pentacolor veio cinco minutos depois. Romário aproveitou rebote do goleiro Max e empatou a partida. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Veranópolis após falta dentro da área. Ruan cobrou com precisão e decretou a virada.

Com a vitória, o Veranópolis joga por um empate no Vermelhão da Serra para garantir a classificação. O Passo Fundo precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Se vencer por apenas um gol, a vaga será decidida nas penalidades.

