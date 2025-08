Política Prisão onde deputada federal Carla Zambelli está é a maior feminina da Itália e sofre com superlotação

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2025

Vista interna de uma das alas do presídio feminino Germana Stefanini, em Roma. Foto: Divulgação

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL) está detida em um presídio nos arredores de Roma, na Itália, desde que foi presa na última terça-feira (29).

Nesta sexta-feira (1º), ela participou de uma audiência de custódia e, segundo o embaixador do Brasil no país, Renato Mosca, ficou decidido que permanecerá presa enquanto tramita o processo de extradição.

Zambelli fugiu para a Itália após ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão, no caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Enquanto aguarda uma decisão definitiva sobre sua situação, Zambelli está reclusa na prisão feminina Germana Stefanini, que integra o Complexo Penitenciário de Rebibbia — o maior da Itália e um dos maiores da Europa.

A unidade abriga mulheres em regimes de segurança média e alta, divididas em oito seções. Apesar da estrutura considerada adequada, o local sofre com superlotação. Projetada para receber até 272 detentas, atualmente abriga 371.

Outro desafio enfrentado pela administração é o déficit de funcionários. Dados do Ministério da Justiça da Itália mostram que, até junho deste ano, 181 agentes penitenciários atuavam no presídio, enquanto o número ideal seria de 214. Também faltam membros da equipe administrativa e educadores.

Localizada no bairro de Rebibbia, em Roma, a penitenciária foi construída na década de 1950, inicialmente para abrigar menores de idade. Posteriormente, foi gerida por freiras vicentinas, até que, em 1979, a direção passou a ser exercida por servidoras do sistema prisional.

A estrutura inclui duas alas principais e quatro menores, além de áreas verdes e uma fazenda onde algumas presas trabalham. A maior ala, conhecida como “Camerotti”, abriga detentas que ainda aguardam julgamento — caso de Zambelli. Cada andar possui 12 celas com quatro camas (dois beliches) e banheiro separado com bidê. Os chuveiros, com água quente, são coletivos e distribuídos entre os andares.

No total, são 156 celas em funcionamento e 94 banheiros. A unidade também dispõe de dois campos esportivos, um teatro, seis salas de aula, uma creche e uma biblioteca. O atendimento médico é oferecido 24 horas por dia, todos os dias da semana, e o serviço de psiquiatria funciona por 25 horas semanais.

Para receber visitas, as presas precisam de autorização da diretora da unidade. As visitas são permitidas apenas mediante justificativas consideradas razoáveis. No caso de detentas provisórias, como Zambelli, é necessário apresentar um alvará da Justiça.

Advogados devem agendar os encontros presencialmente — não há atendimento telefônico — e as visitas ocorrem apenas no período da manhã, das 8h30 às 14h. As detentas podem fazer ligações com cartões telefônicos fornecidos pela Central de Comando.

Cada interna pode receber até quatro pacotes por mês, com limite de 20 quilos, contendo roupas e alimentos. Há, no entanto, várias restrições. As peças enviadas não podem ter enchimentos, ombreiras, capuzes, botões acolchoados, strass ou enfeites.

