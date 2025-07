Esporte Gauchão Série A2: rodada termina com empates, vitória do Santa Cruz e definições no G-4

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Alvirrubro garantiu a sua classificação após ganhar de 1 a 0 contra o Novo Hamburgo.

A 13ª rodada da Série A2 do Gauchão foi encerrada neste domingo (20) com seis partidas disputadas e destaque para as classificações antecipadas de Veranópolis e Inter-SM às quartas de final da Divisão de Acesso. Enquanto o Pentacolor garantiu sua vaga com empate fora de casa contra o Gramadense, o Alvirrubro venceu o Novo Hamburgo no Presidente Vargas por 1 a 0 e também carimbou o passaporte para a próxima fase.

No duelo contra o Gramadense, o Veranópolis saiu atrás com gol de Léo Kanu para os mandantes, mas buscou o empate logo no início da etapa final com chute certeiro de Ruan. Com o 1 a 1, o VEC chegou a 23 pontos e garantiu classificação. O Gramadense, já classificado, segue invicto há nove jogos, ocupando a vice-liderança com 24 pontos.

No Presidente Vargas, o Inter-SM bateu o Novo Hamburgo por 1 a 0, com gol de cabeça de David Batista aos 48 do segundo tempo, e chegou aos 23 pontos, entrando no G-4. O Novo Hamburgo continua com 18 pontos, na 8ª posição.

Enquanto no Estádio Cristo Rei, Aimoré e União-FW empataram em 0 a 0. O Índio Capilé segue isolado na liderança, com 28 pontos, enquanto o União permanece em 12º lugar, com 10 pontos.

Já no Pedra Moura, Bagé abriu o placar com gol de Sampson em cabeçada firme logo aos 4 minutos. O empate veio só aos 40 do segundo tempo, com Marco Antônio finalizando de fora da área. O Bagé segue em 6º, com 20 pontos, enquanto o Brasil-FAR é o 9º com 14 pontos.

No Altos da Glória, Ceará marcou para o Glória aos 6 minutos, mas o Lajeadense empatou com gol de Mazia, cobrando pênalti. O jogo teve expulsão de Josias, do Lajeadense, por agressão. O Glória está em 11º com 10 pontos; o Alviazul ocupa o 7º lugar com 20 pontos, ainda com chances de avançar.

Na Arena Be8, o Santa Cruz venceu o Gaúcho por 2 a 0, com gols de Adriano Napão e Marquinhos. Com a vitória, o Galo chegou a 14 pontos, na 10ª colocação, e mantém viva a esperança de classificação. O Gaúcho segue em 14º lugar, com 5 pontos, lutando para não cair.

Próxima rodada: quarta-feira (23)

Aimoré x Lajeadense – Estádio Cristo Rei, às 20h;

Inter-SM x União-FW – Presidente Vargas, às 19h30;

Bagé x Passo Fundo – Pedra Moura, às 19h30;

Gaúcho x Brasil-FAR – Arena Be8, às 15h;

Santa Cruz x Esportivo – Montanha dos Vinhedos, às 19h;

Glória x Veranópolis – Altos da Glória, às 15h;

2025-07-21