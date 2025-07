Esporte Vôlei: Brasil inicia preparação na Polônia para a fase final da Liga das Nações feminina

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Ana Cristina é a maior pontuadora da Seleção e está fora por lesão no menisco no joelho esquerdo. Foto: Divulgação/Volleyball World Ana Cristina é a maior pontuadora da Seleção e está fora por lesão no menisco no joelho esquerdo. (Foto: Divulgação/Volleyball World) Foto: Divulgação/Volleyball World

A Seleção Brasileira feminina de vôlei está em contagem regressiva para a fase decisiva da Liga das Nações (VNL). Os treinamentos começaram nesta segunda-feira (21) na cidade de Lodz, na Polônia, palco das partidas finais da competição.

Classificada com a segunda melhor campanha da primeira fase, o Brasil terá como adversária nas quartas de final a seleção da Alemanha, em duelo marcado para quinta-feira (24), às 15 horas (horário de Brasília).

Com uma trajetória sólida, o Brasil somou 31 pontos e 11 vitórias na fase classificatória, ficando atrás apenas da Itália, que venceu 12 partidas e acumulou 33 pontos. Já a Alemanha garantiu vaga como sétima colocada, com 23 pontos. As equipes já se enfrentaram anteriormente nesta edição da VNL, com vitória brasileira por 3 sets a 2.

As semifinais da competição acontecerão no sábado (26), com a grande final e a decisão do terceiro lugar no domingo (27). O Brasil busca seu segundo título na história da VNL e chega forte mesmo diante de um desfalque importante.

A grande ausência na reta final é a da ponteira Ana Cristina, que sofreu uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo e ficará afastada das quadras por aproximadamente quatro meses. Ana vinha sendo a maior pontuadora da Seleção nesta edição da VNL.

Para suprir sua ausência, o técnico José Roberto Guimarães confia em Júlia Bergmann e Gabi Guimarães. Bergmann é a vice-líder em pontos, com 159 acertos, sendo destaque desde a primeira semana da competição. Já Gabi, capitã da equipe, estreou na VNL na segunda semana contra a República Dominicana e vem crescendo de produção — foi a maior pontuadora na vitória sobre a Polônia, durante a passagem do Brasil pelo Japão.

