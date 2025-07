Esporte Vice-presidente da CBF é a nova chefe de delegação da Seleção na Copa América Feminina

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Em 2016, Michelle já havia acompanhado a delegação na viagem à Austrália, exercendo a mesma função que ocupa atualmente. Foto: Lívia Villas Boas/CBF Em 2016, Michelle já havia acompanhado a delegação na viagem à Austrália, exercendo a mesma função que ocupa atualmente. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF) Foto: Lívia Villas Boas/CBF

Nesta segunda-feira (21), a vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Michelle Ramalho, foi anunciada como chefe de delegação da Seleção Brasileira Feminina na Copa América, que está sendo disputada no Equador. A dirigente paraibana, natural de Campina Grande, será responsável pela representação institucional da CBF durante o torneio continental.

Atualmente também presidenta da Federação Paraibana de Futebol (FPF), Michelle acumula uma trajetória relevante no futebol nordestino e na área jurídica: é formada em Direito e Administração de Empresas, já atuou no Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e também é conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Essa não é a primeira missão de Michelle com a Seleção Feminina. Em 2016, ainda como presidenta da FPF, ela esteve com a delegação brasileira em uma viagem à Austrália, também exercendo a função de chefe de delegação. Em suas redes sociais, relembrou com carinho o encontro com Marta, camisa 10 da Seleção: “Tive a honra de conhecer a Marta em 2016, na minha primeira missão como chefe de delegação na Austrália”, escreveu Michelle.

O cargo de chefe de delegação é estratégico: prevê atuação direta junto aos organizadores — como a Conmebol, responsável pela Copa América — outras federações e todo o acompanhamento logístico da equipe em treinos, viagens e jogos. A presença da dirigente reforça o apoio institucional à seleção na busca pelo título continental.

A Seleção Brasileira lidera o Grupo B, com 6 pontos em duas partidas. Na estreia, venceu a Venezuela por 2 a 0 e, na sequência, aplicou uma goleada por 6 a 0 sobre a Bolívia. O próximo desafio será contra o Paraguai, nesta terça-feira (22), às 21h, horário de Brasília. Na última rodada da fase de grupos, encara a Colômbia, na sexta-feira (25), também às 21H.

