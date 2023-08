Rio Grande do Sul Gaúchos lideram o ranking de beneficiários do Bolsa Família na Região Sul do País

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Rio Grande do Sul tem 612,5 mil contemplados em agosto e valor médio de R$ 679,82. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com 612.553 beneficiários neste mês, o Rio Grande do Sul lidera o ranking de pagamentos do programa Bolsa Família na Região Sul do País. O valor médio do auxílio no Estado é de R$ 679,82 – os pagamentos foram iniciados nesta sexta-feira (18) e prosseguem até o final do mês, mediante cronograma basedo no último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Só em Porto Alegre são 79,1 mil famílias assistidas, maior número dentre as 497 cidades gaúchas. A Capital recebeu um total de R$ 52,9 milhões.

Na sequência aparecem Pelotas (23,28 mil famílias e R$ 15,7 milhões), Canoas (19,37 mil e R$ 13,32 milhões), Viamão (18,64 mil e R$ 12,83 milhões) e Gravataí (17,74 mil e R$ 12,18 milhões), completando assim a lista dos cinco municípios com maior contingente de contemplados.

O total de recursos transferidos pelo governo federal para o Rio Grande do Sul ultrapassa R$ 415 milhões. Já quando o quesito é o valor médio do benefício, a cidade de Pinhal está no topo da lista, com R$ 819,26. Depois constam Nova Bréscia (R$ 790,19), Protásio Alves (R$ 782,32), Muliterno (R$ 782,05) e Doutor Ricardo (R$ 765,58).

Em agosto, o Benefício Primeira Infância, que prevê um adicional de R$ 150 para a turminha de zero a 6 anos na composição familiar, contemplará 296.952 habitantes do Estado.

Para isso, estão reservados R$ 41,51 milhões em repasses federais. Já o Benefício Variável Familiar, um adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, alcança 477,68 mil pessoas no Estado.

Aumento

O Bolsa Família teve um aumento de 1,15% no número de beneficiários na comparação com julho. Os repasses neste mês chegam a 21,14 milhões de famílias, 241 mil a mais em relação à lista anterior. Ao todo, R$ 14,2 bilhões serão transferidos às famílias pelo Governo Federal, aumento de 1,55% em comparação a julho. O valor médio do benefício é de R$ 686,04.

O Benefício Primeira Infância chega a mais de 9,24 milhões de crianças de 0 a 6 anos (7 anos incompletos) na composição familiar dos beneficiários, com um total de R$ 1,3 bilhão em repasses.

Já o Benefício Variável Familiar atenderá 15,9 milhões de brasileiros por meio de repasses de R$ 724 milhões. São 843 mil gestantes, 12,4 milhões de crianças e adolescentes de 7 a 16 anos e 2,6 milhões de adolescentes na faixa de 16 a 18 anos.

Estados

Depois de São Paulo, o segundo Estado com maior número de contemplados é a Bahia, com 2,54 milhões de famílias assistidas em 417 municípios. Serão transferidos R$ 1,68 bilhão e benefício médio de R$ 672,80.

Rio de Janeiro (1,73 milhão), Pernambuco (1,65 milhão), Minas Gerais (1,62 milhão), Ceará (1,48 milhão), Pará (1,34 milhão) e Maranhão (1,23 milhão) completam a lista dos Estados com mais de 1 milhão de famílias beneficiadas pelo programa em agosto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/gauchos-lideram-o-ranking-de-beneficiarios-do-bolsa-familia-na-regiao-sul-do-pais/

Gaúchos lideram o ranking de beneficiários do Bolsa Família na Região Sul do País

2023-08-18