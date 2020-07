Celebridades “Todas foram para meu bem”, diz Geisy Arruda sobre as mudanças no corpo após plásticas

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Para Geisy, o amor-próprio é o que importa, e as críticas, comuns nas redes sociais, não a atingem Foto: Reprodução/Instagram Para Geisy, o amor-próprio é o que importa, e as críticas, comuns nas redes sociais, não a atingem. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Quando o assunto é beleza, Geisy Arruda está dentro! Sempre sincera e sem esconder as intervenções que já realizou no corpo, a modelo fala dos procedimentos estéticos. “Eu coloquei silicone e fiz rinoplastia – uma das cirurgias que mudam a gente –, que deixou meu rosto mais delicado. Fiz lipoaspiração e fiz a cirurgia íntima, que me ajudou principalmente na autoestima. Tinha vergonha de ter relação sexual com a luz acesa. É uma cirurgia que você corta o excesso dos lábios vaginais”, explica.

Para Geisy, o amor-próprio é o que importa, e as críticas, comuns nas redes sociais, não a atingem. “É uma cirurgia de estética? É! Mas faz total diferença na cabeça de uma mulher que tem vergonha daquele volume. Quando era mais nova, colocava o biquíni, via aquele volume e ficava com vergonha de colocar uma peça mais cavada. Vergonha de um sexo oral… Então, esse procedimento mudou a minha vida! Todas as minhas cirurgias foram feitas com meu dinheiro, de forma consciente e para o meu bem. Não me arrependo de nenhuma! Faria tudo novamente se fosse preciso”, afirma.

Exemplo de autoestima para os seguidores, Geisy analisa os comentários negativos que recebe por publicar fotos ousadas e sensuais. “As críticas são de pessoas que não conseguem separar uma mulher que lida bem com sua sexualidade, com seu corpo, uma mulher realizada sexualmente, com uma mulher que é colocada como objeto sexual apenas ali. Não sou objeto sexual, sou uma mulher livre! Por ser uma mulher livre, posto a foto que quiser. Meu excesso de liberdade soa até como uma afronta para as pessoas mais conservadoras. São elas que acabam me criticando”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades