Kelly Key reage às críticas em foto no banho com filho caçula e desabafa: "Internet tóxica"

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Foto: Reprodução/Instagram

Kelly Key viu uma foto sua com o filho mais novo, Arthur, dividir opiniões no Instagram: no clique, ela aparecia na hora do banho com o menino e o pet da família, Baboo. “Banho de equipe”, legendou.

Alguns internautas desaprovaram a atitude e outros saíram em defesa da artista, cujo visual foi renovado com ajuda da primogênita, Suzanna, durante a quarentena. “Eu acho o máximo, esse tipo de criação, essa união, liberdade. Afinal, quanto mais amor, mais próximos nossos filhos vão ser de nós”, escreveu uma seguidora em apoio. “Exatamente, a internet está ficando tóxica”, concordou Kelly.

Diante do comentário de outra internauta, que questionou o fato de ela ficar sem roupas na frente do menino, Kelly voltou a se manifestar. “Ela parece ser muito limitada. Por isso, não viu a cena com naturalidade. E você sabe que essas pessoas sempre me assustaram muito? O que se passa na cabeça delas para ver essa cena com maldade”, ponderou a mulher de Mico Freitas. Além de Arthur, de 3 anos, ela é mãe de Suzanna, de 19, e Jaime Vitor, de 15.

