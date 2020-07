Magazine “Que tenha um pai presente”, diz Mayra Cardi sobre seu desejo para o futuro da filha

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Em um vídeo postado no Instagram, Mayra aparece se divertindo com Sophia Foto: Instagram/Mayra Cardi (Foto: Instagram/Mayra Cardi) Foto: Instagram/Mayra Cardi

Mayra Cardi falou sobre o processo de criação da filha e garantiu que não vai afastar Sophia do pai, Arthur Aguiar. A life coach afirmou que viveu um relacionamento abusivo com o ator, o que ele negou, e revelou que foi traída pelo artista.

“Mayra, espero que você não coloque essa criança linda no meio de suas brigas com o pai da Sophia”, disse uma internauta. “Jamais, ela não tem nada a ver com tudo isso. O que mais quero na vida é que ela tenha um pai presente e maravilhoso para que ela possa ser muito feliz. Eu e ele não existirá mais, porém, Sophia e ele será eterno e infinito amor”, esclareceu a empresária.

Em um vídeo postado no Instagram, Mayra aparece se divertindo com Sophia. “Uma criança é um papel em branco, cheia de pureza, leveza, ingenuidade e muito amor. A criança não tem maldade, não mente, acredita em tudo que lhe for dito e mostrado. Com o tempo as decepções, mentiras, maldades, crueldades do ser humano já rompidos pela vida, destroem grande parte da esperança, do acreditar, do amar, do ser sincero, do se entregar e como forma de se proteger, de não sofrer mais, a ‘criança’ vira um adulto amargo e muitas vezes para sua própria proteção se fecha para amor e para vida”, escreveu.

Os seguidores acharam que Mayra mandou uma indireta para Arthur. “Que todos nós possamos ter a consciência do quanto nossas atitudes podem afetar a vida do outro, para que possamos ser mais responsáveis por nossas atitudes sobre o outro também, para que essa crianças possam ser adultos melhores, felizes e que possam acreditar sempre no amor e em um futuro melhor. Eu sigo acreditando no amor, acreditando na melhora do ser humano e acima de tudo sigo em busca da minha melhor versão sempre, afinal de contas enquanto não se enxerga que erra não se pode ser melhor, os erros fazem parte da evolução, se assim você desejar ser melhor e fazer diferente. Sophia, você assim como todas as crianças são esperança e amor”, concluiu.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine