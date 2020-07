Celebridades Noiva de Lucas Kalil, Mariana Rios está grávida do primeiro filho

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Mais uma grávida no mundo dos famosos! Após Nathalia Dill anunciar a gravidez na internet, quem fez o mesmo foi Mariana Rios . A artista compartilhou uma foto sua de biquíni com a barriguinha de grávida já à mostra nesta quarta-feira (01).

“Julho! O mês em que eu agradeço o privilégio de ter nascido e renascer a cada ano! Você sempre chega trazendo vida! Mas dessa vez você trouxe o presente mais lindo do mundo: outro coração batendo dentro de mim!”, escreveu a mineira, noiva do empresário Lucas Kalil.

No post feito pela atriz, diversas amigas famosas se manifestaram animadas. “Ah, que lindeza, Mari. Parabéns!”, comemorou Giovanna Lancellotti. “Uhul!!”, exclamou Tatá Werneck, mãe de Clara Maria, de 8 meses. “Ah, que amor!”, comentou Jade Seba. “Não acredito, amiga! Que lindo, parabéns!”, adicionou Jéssica Alves.

Mariana e o noivo, aliás, estão entre os famosos que adiaram os planos de subir ao altar por conta da pandemia de Covid-19. Eles trocariam as alianças em uma cerimônia restrita a familiares e amigos íntimos em St. Moritz, na Suíça, em julho e fariam uma festa em Minas Gerais.

A primeira parte da celebração foi cancelada e a segunda, adiada. “Será no final do ano, em Araxá, cidade onde eu nasci e onde vive até hoje toda minha família. Ainda estamos definindo a data. O casamento será para 400 pessoas e como sou espírita pela doutrina Kardecista teremos uma benção. Faremos o civil também no mesmo dia em uma única cerimônia”, disse a morena.

