Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

Geisy Arruda postou foto com um maiô de crochê rosa, saída de praia transparente e óculos de sol. Foto: Reprodução/Instagram Geisy Arruda postou foto com um maiô de crochê rosa, saída de praia transparente e óculos de sol. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Geisy Arruda presenteou seus seguidores do Instagram na sexta-feira (13) com uma foto de tirar o fôlego. A dona do “vestido rosa” apareceu esbanjando sensualidade com um maiô de crochê rosa, saída de praia transparente e óculos de sol. “Um pontinho rosa em Tatajuba”, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, como sempre, fãs e seguidores não deixaram a beldade passar despercebida: “Colírio”, disse um. “Coleciono todas as fotos, são lindas demais”, declarou outro. “Pense em um zoom”, sugeriu ainda um terceiro.

Geisy, que é conhecida por postar fotos picantes e receber comentários ousados, compartilhou recentemente um clique exibindo seu bumbum usando um maiô fio-dental. Um internauta mais curioso questionou: “Tem silicone aí ou o seu é natural?”, escreveu ele.

