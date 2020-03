Celebridades Tatá Werneck diz que perdeu 15 kg após parto: “Barriga ficou com estrias, meu peito caiu”

Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

Tatá Werneck com a filha Clara. Foto: Reprodução/Instagram Tatá Werneck com a filha Clara. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ao responder uma seguidora no Instagram na sexta-feira (13), Tatá Werneck revelou já ter perdido 15 kg dos 22 adquiridos durante sua gestação da filha Clara Maria com o ator Rafael Vitti. A menina completou 4 meses recentemente.

Na postagem, a apresentadora do Lady Night contou ainda que sentiu outras mudanças no corpo por causa da gravidez. “Achei que fosse menos, mas eu engordei 22 kg ou mais. Já perdi 15. Minha barriga ficou com estrias, meu peito caiu”, disse.

Perguntada sobre como lidou com essa pressão estética no pós-parto, Tatá garantiu: “Eu, sinceramente, nunca liguei muito para isso. Não tive crise, não. Mas entendo que algumas mulheres tenham, porque tem esse direito. A galera acha que não se pode reclamar de nada só porque tem bebê”.

Tatá Werneck ficou conhecida após integrar a equipe Quinta Categoria, programa de humor da MTV, e mais tarde, obter o papel da cômica Valdirene, da telenovela Amor à Vida, da TV Globo.

