Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

Anitta passou uns dias de folga nas Ilhas Maldivas. Foto: Reprodução/Instagram Anitta passou uns dias de folga nas Ilhas Maldivas. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Após a folia no Carnaval 2020, Anitta passou uns dias de folga nas Ilhas Maldivas. Nesta sexta-feira (13), a cantora ostentou o corpão ao compartilhar com os seus seguidores do Instagram dois cliques em que aparece de maiô. Neste sábado (14), já de volta ao Brasil, a cantora postou vários vídeos do aniversário da sobrinha.

Na foto com o maiô arrasador, a famosa está usando ainda um chapéu e óculos escuros para completar o look. Na legenda, ela colocou apenas um emoji que faz referência aos seus óculos.

Nos comentários, diversos fãs elogiaram a beleza de Anitta. “Meu amor todinho ”, escreveu um internauta. Outro, deixou um alerta “cuidado com o corona amada”, destacou. “Zero defeitos”, brincou outro seguidor.

De volta ao Brasil, Anitta fez vários vídeos na festinha de aniversário da sobrinha, onde aparece dançando, brincando e dizendo que a sobrinha e a tia são muito parecidas com ela. Também postou vídeo com parentes e cachorros na cama.

